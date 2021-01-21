Военная прокуратура насчитала 2858 погибших азербайджанских военных

21 января 2021, 17:21

По результатам экспертиз идентифицированы тела 2858 военнослужащих, погибших в боях в Нагорном Карабахе, сообщил сегодня военный прокурор Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 18 января Минобороны Азербайджана сообщило, что похоронены 2855 солдат, погибших в боях за Нагорный Карабах осенью 2020 года. Еще 50 военнослужащих числятся пропавшими без вести.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку сохранил контроль над всеми территориями, занятыми во время боев. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

В боевых действиях осенью 2020 года в зоне нагорно-карабахского конфликта погибли 2858 азербайджанских военных, сообщил сегодня военный прокурор Азербайджана Ханлар Велиев.

"Органы Военной прокуратуры Азербайджана по результатам проведенных многочисленных экспертиз, а также при необходимости судебно-генетических экспертиз, идентифицировали тела 2858 азербайджанских военнослужащих, погибших в боях", - приводит его слова " Интерфакс - Азербайджан".

Тела погибших переданы семьям, говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры Азербайджана.

Напомним, в зоне боев продолжается поиск солдат, погибших с армянской стороны. К сегодняшнему дню обнаружены или получены от азербайджанской стороны 1247 тел, часть их них - погибшие мирные жители.

Подробнее об обострении карабахского конфликта говорится в справке "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий на "Кавказском узле". Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".