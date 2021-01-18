Имена погибших солдат, обнародованных Минобороны Азербайджана. Скриншот https://mod.gov.az//images/pdf/529dc1208d8d99ad06e046a0392ba41c.pdf

18 января 2021, 18:30

Минобороны Азербайджана обнародовало имена 2855 погибших солдат

Похоронены 2855 солдат, погибших в боях за Нагорный Карабах осенью 2020 года, следует из обнародованного Минобороны Азербайджана поименного списка погибших. Еще 50 военнослужащих числятся пропавшими без вести.

Как сообщал "Кавказский узел", Азербайджан впервые озвучил число своих солдат, погибших в ходе осеннего обострения конфликта, только 3 декабря 2020 года. В обновленный список, опубликованный 11 января, вошли имена 2841 погибшего, а также были указаны 64 пропавших без вести.

Министерство обороны Азербайджана опубликовало обновленный список из 2855 военных, тела которых были идентифицированы и похоронены по состоянию на сегодняшний день. Пропавшими без вести остаются 50 солдат.

В списке указаны имена и фамилии как погибших, так и пропавших без вести, их воинские звания и даты рождения, опубликованы фотографии. "Ведутся работы по поиску и идентификации военнослужащих, числящихся пропавшими без вести", - говорится в публикации на сайте ведомства.

10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. По условиям мирного соглашения часть территории была передана под контроль Азербайджана. Какие это территории, отмечено на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Отметим, что Минобороны Азербайджана 12 января обнародовало список из 2841 имени военных, погибших в зоне карабахского конфликта. В зоне боев продолжается поиск солдат, погибших с армянской стороны. К сегодняшнему дню обнаружены или получены от азербайджанской стороны 1238 тел, часть их них - погибшие мирные жители.

Подробнее об обострении карабахского конфликта говорится в справке "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий на "Кавказском узле". Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Политологи указали на выгоды Алиева и Пашиняна от переговоров с Путиным", "Трое азербайджанцев заявили о пытках в плену", "Прокуратура Азербайджана сочла подлинным видео о сожжении пленника".

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