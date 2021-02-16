Около 500 грузовиков скопились на пункте пропуска "Верхний Ларс"

16 февраля 2021, 14:06

Водители примерно 500 грузовых машин ожидают около КПП "Верхний Ларс" открытия Военно-Грузинской дороги, для них оборудованы пункты обогрева, сообщили североосетинские спасатели.

Как писал "Кавказский узел", вечером 14 февраля выезд из Северной Осетии через КПП "Верхний Ларс" был закрыт для большегрузов, а на следующий день – для всех машин.

Открытия движения по Военно-Грузинской дороге ожидают "порядка 500" водителей большегрузов, сообщила сегодня пресс-служба управления МЧС по Северной Осетии.

"Для водителей [...] развернут пункт обогрева, где они могут не только погреться, выпить чай, но и зарядить мобильные устройства. В районе пункта пропуска работают психологи главного управления МЧС России по РСО-Алания, осуществляют дежурство сотрудники ГИБДД... Проводится информирование водителей о ситуации, складывающейся на Военно-Грузинской дороге", - говорится в сообщении, размещенном в 12.38 мск на сайте ведомства.

Кроме того, поблизости работают три гостиницы "общей вместимостью 80 койко-мест", шесть стационарных пунктов питания на 120 посадочных мест, две АЗС и четыре автостоянки на 500 машин, сообщили спасатели.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" по состоянию на 14.05 мск на выезде из России в Грузию стоит очередь из грузовиков. В противоположном направлении дорога свободна. На кадрах видно, что идет сильный снегопад. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут , говорится в публикации на сайте "Край земли".

Военно-Грузинская дорога – единственная трасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил поехать в Грузию на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда идет снег, температура воздуха -8 градуса, скорость ветра 2 метра в секунду. В ночь на 17 февраля ожидается такая же погода. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.