Грузовики возле пункта пропуска "Верхний Ларс". Фото: МЧС России по Республики Осетия-Алания https://15.mchs.gov.ru/

16 февраля 2021, 14:06

Около 500 грузовиков скопились на пункте пропуска "Верхний Ларс"

Водители примерно 500 грузовых машин ожидают около КПП "Верхний Ларс" открытия Военно-Грузинской дороги, для них оборудованы пункты обогрева, сообщили североосетинские спасатели.

Как писал "Кавказский узел", вечером 14 февраля выезд из Северной Осетии через КПП "Верхний Ларс" был закрыт для большегрузов, а на следующий день – для всех машин.

Открытия движения по Военно-Грузинской дороге ожидают "порядка 500" водителей большегрузов, сообщила сегодня пресс-служба управления МЧС по Северной Осетии.

Около КПП "Верхний Ларс". Скриншот https://kray-zemli.com/24-verhnij-lars.html"Для водителей [...] развернут пункт обогрева, где они могут не только погреться, выпить чай, но и зарядить мобильные устройства. В районе пункта пропуска работают психологи главного управления МЧС России по РСО-Алания, осуществляют дежурство сотрудники ГИБДД... Проводится информирование водителей о ситуации, складывающейся на Военно-Грузинской дороге", - говорится в сообщении, размещенном в 12.38 мск на сайте ведомства.

Кроме того, поблизости работают три гостиницы "общей вместимостью 80 койко-мест", шесть стационарных пунктов питания на 120 посадочных мест, две АЗС и четыре автостоянки на 500 машин, сообщили спасатели.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" по состоянию на 14.05 мск на выезде из России в Грузию стоит очередь из грузовиков. В противоположном направлении дорога свободна. На кадрах видно, что идет сильный снегопад. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут , говорится в публикации на сайте "Край земли".

Военно-Грузинская дорога – единственная трасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил поехать в Грузию на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда идет снег, температура воздуха -8 градуса, скорость ветра 2 метра в секунду. В ночь на 17 февраля ожидается такая же погода. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.

Примечание:

"Очередь на Военно-Грузинской дороге выросла до 650 грузовиков", "Жители Грузии вынуждены передвигаться по канатной дороге в Коби", "Жители Грузии смогли покинуть Степанцминду на канатной дороге".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

16 февраля 2021, 15:26

  • Активисты из поселка Тарки озвучили планы борьбы с наркоманией

    Общественный штаб, в который вошли несколько противников торговли наркотиками, формируется для разъяснительной работы и помощи людям с наркозависимостью, рассказали жители дагестанского поселка Тарки. Проблема распространения наркотиков в Дагестане актуальна, подтвердил руководитель махачкалинского центра помощи наркозависимым.

16 февраля 2021, 15:23

16 февраля 2021, 15:11

16 февраля 2021, 15:04

16 февраля 2021, 13:29

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи