Военные аналитики в Ереване усомнились в официальных данных о боевых потерях

24 января 2021, 03:32

Прогноз о четырех тысячах погибших с армянской стороны в ходе осеннего обострения карабахского конфликта не внушает доверия, непонятна методология подсчета, отметили армянские военные эксперты.

Как писал "Кавказский узел", 20 января вице-премьер Армении Тигран Авинян сообщил, что найдены 3439 тел погибших с армянском стороны в Нагорном Карабахе. При этом армянские власти уверены, что потери Армении в боях за Нагорный Карабах не превышают четырех тысяч человек.

Заявление вице-премьера о почти четырех тысячах погибших в ходе войны были бы достоверны, если бы была представлена методология подсчета боевых потерь, заявил 23 января корреспонденту «Кавказского узла» военный аналитик Айк Хачикян.

«А так непонятно, были ли учтены военнослужащие родом из Арцаха (Нагорного Карабаха), погибшие на войне и похороненные в Арцахе (Нагорном Карабахе)», - пояснил он.

Институт каспийских военных исследований (CDSI) указал 21 января, что потери Армении и Нагорного Карабаха, по неофициальным данным на начало января, составили шесть тысяч человек. Число раненых и получивших увечья составило восемь тысяч человек, сообщил директор института Джасур Сумеринли.

По словам Хачикяна, непонятно, на каких данных основывались подсчеты авторов отчета Института каспийских военных исследований. «По моим наблюдениям, которые довольно приближенные и грубые, данные потерь армянской стороны должны быть меньше шести тысяч погибших», - отметил он.

Хачикян также поделился предположением, что использование беспилотной авиации позволило наступающему противнику уменьшить число потерь. «Основные потери азербайджанская сторона понесла в начале войны, когда пыталась прорвать оборонительную линию. После этого ударные беспилотники получили возможность применения на еще большей территории и применялись, в том числе, для подавления артиллерии, что существенно влияло на число потерь противника», - пояснил военный аналитик. В противном случае, потери противника были бы гораздо ощутимее, а итог войны был бы совершенно иным, подчеркнул Хачикян.

Военный эксперт Роберт Назарян согласен, что применение БПЛА уменьшило боевые потери азербайджанской стороны. «Приоритетной задачей применения беспилотников и технологий заключается именно в сокращении собственных потерь», - заявил он «Кавказскому узлу».

Назарян затруднился дать оценку заявлению вице-премьера о четырех тысяч погибших с армянской стороны. По его словам, эти утверждения не внушают доверия. При этом он затруднился дать оценку боевых потерь армянской стороны.

«Что касается отчета CDSI, их данные также не внушает доверия, так как непонятен метод расчета. Но, очевидно, что число жертв завышено», - отметил военный эксперт.

22 января правительство Армении утвердило особый порядок процедуры протезирования лиц, получивших увечья в ходе войны в Нагорном Карабахе. Согласно официальному сайту кабмина, протезирование осуществляется на основании выданных за счет государственного бюджета государственных сертификатов. Заключение о типе протеза, его технических характеристиках будет выдавать специальная комиссия.

«Для каждого бенефициара разрабатывается индивидуальный сертификат, содержащий две цены: цена, установленная государственным сертификатом и дополнительная цена, которая компенсируется за счет других, не запрещенных законом негосударственных фондов», - заявил на заседании кабмина глава Минсоцобеспечения Месроп Аракелян.

По предварительной оценке Минсоцобеспечения, в протезировании нуждаются около 115 человек.

В свою очередь Минобороны Азербайджана 18 января обнародовало имена 2855 погибших в боях за Нагорный Карабах азербайджанских солдат и насчитало 50 пропавших без вести.

По условиям соглашения о режиме прекращения огня, две трети территории, которую до 27 сентября контролировала непризнанная Нагорно-Карабахская Республика, переходит под контроль Баку. Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, указано на опубликованной на "Кавказском узле" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.



Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".