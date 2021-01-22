Азербайджанские военные эксперты сочли реалистичными данные минобороны о потерях

22 января 2021, 02:20

Азербайджанские военные обозреватели Тельман Абилов и Шахин Гаджиев назвали приближенной к реальным цифрам официальную статистику потерь в боях за Карабах. Опубликованные министерством обороны Азербайджана данные об убитых и пропавших без вести близки к подсчетам, опубликованным Институтом каспийских военных исследований.

Как писал "Кавказский узел", 21 января военная прокуратура Азербайджана насчитала 2858 солдат, погибших осенью 2020 года. Потери Армении в боях за Нагорный Карабах не превышают 4 000 человек, завил 20 января вице-премьер Армении Тигран Авинян.

Последние данные Минобороны Азербайджана о безвозвратных потерях ВС страны в ходе 44-дневной военной кампании можно считать близкими к окончательными, считает глава неправительственной организации «Военные юристы» Тельман Абилов. Он обратил внимание на то, что в ходе последних сводок число погибших растет пропорционально уменьшению количеству пропавших без вести.

«Это означает, что найденные на поле боя фрагменты тел идентифицируют по ДНК с образцами, взятыми у родственников пропавших без вести. Соответственно растет число погибших, уменьшается количество пропавших без вести», - сказал Абилов корреспонденту «Кавказского узла».

18 января Минобороны Азербайджана обнародовало имена 2855 погибших солдат, указав, что Еще 50 военнослужащих числились пропавшими без вести. Ранее, в списке, опубликованном 11 января, значились имена 2841 погибшего и оговорилось о 64 пропавших без вести.

Что касается названных в ноябре 2020 года президентом России Владимиром Путиным "свыше четырех тысяч человек" как общего числа погибших с двух сторон конфликта, то Абилов считает эти данные заниженными. По его мнению, они не могли отражать реальную картину, поскольку война только закончилась и сведения о потерях уточнялись.

«В классических войнах при приблизительно равном вооруженном потенциале и численности личного состава считалось, что у наступающей стороны потерь должно быть больше. Но осенняя карабахская эскалация была войной 21 века. Азербайджан вел наступление, используя боевые и разведывательные дроны. Последние позволяли устанавливать координаты позиций противника и наносить точные артиллерийские и ракетные удары, нанося большой урон живой силе и технике», - пояснил Абилов.

По его словам, наибольшие потери азербайджанская сторона понесла в первые дни войны. «Азербайджанской армии приходилось высокогорный хребет Муровдаг на севере Карабаха, а также вести бои в направлении Физули, где противник занимал господствующие высоты. Кроме того, линия фронта была заминирована, и солдаты часто подрывались на минах. Были и субъективные причины – ошибки командиров, отсутствие слаженности между подразделениями. Постепенно занимая высоты, азербайджанская армия стала овладевать тактическим преимуществом. А удары дронов в тылу нарушали снабжение передовых позиций армянской армии», - отметил Абилов.

Причину, по которой Минобороны Азербайджана не называет цифры потерь добровольцев и резервистов, эксперт объяснил тем, что эти люди были включены в регулярные войсковые части, "где не было разницы кто и как призван в армию".

Военный обозреватель агентства Turan Шахин Гаджиев также считает данные минобороны «реалистичными». "Азербайджанская армия воевала с противником, владеющим стратегическими высотами, что и предопределило большое число жертв в первые дни войны. Надо учитывать, что азербайджанская армия была лучше оснащена высокоточными видами вооружений – дронами, последними модификациями ракетных комплексов, и после разгрома ПВО вела почти бесконтактную войну. Исключением заключительного этапа конфликта можно, пожалуй, считать сражение за Шушу, где обои доходили до рукопашной», - сказал Гаджиев корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, в условиях использования социальных сетей скрыть данные о погибших и пропавших без вести невозможно. «Данные о погибших публикуются на сайте Минобороны. Родственники убитых, не увидев их имен, предадут это огласке. Кроме того, это и социальный вопрос: семьям, погибших полагаются единовременные компенсационные выплаты, пособия, льготы. Публичных протестов в связи с отсутствием каких-либо имен в списках погибших не было», - сказал Гаджиев.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку сохранил контроль над всеми территориями, занятыми во время боев. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Данные Минобороны Азербайджана близки к подсчетам CDSI

В примерно 3 тысячи убитых и 4 тысячи раненых оценивает потери Азербайджана в боях за Нагорный Карабах Институт каспийских военных исследований (CDSI). Как сообщил корреспонденту «Кавказского узла» директор CDSI Джасур Сумеринли, исследование базируется на официальных данных, сообщений в масс-медиа, социальных сетях и эксклюзивной информации института из "военных источников".

По данным CDSI, опубликованным 4 января, Азербайджан из общего числа личного состава армии, внутренних войск, пограничной службы и других силовых структур численностью в 150-180 тысяч задействовал в военных действиях 20 процентов, или порядка 30-36 тысяч человек. " Таким образом, общее количество убитых и раненых (около 7 тысяч) составляет.... около 20-22 процентов личного состава, задействованного в боевых действиях. Иными словами, (как минимум) каждый пятый из привлеченных к боевым действиям азербайджанской армией солдат погиб или был ранен", - говорится в исследовании CDSI.

Что касается потерь Армении и Нагорного Карабаха, то Институт каспийских военных исследований указывает, что по неофициальным данным на начало января, погибли 6 тысяч солдат. "Число раненых и получивших увечья составило 8 тысяч человек", - сказал Сумеринли.

"Данные о погибших в исследовании CDSI лишь немного превышают официальные данные Минобороны Азербайджана. Важно, что институт представил статистические данные о числе раненых и провел сравнительный анализ потерь обеих сторон», - прокомментировал публикацию журналист Meydan.TV Натиг Джавадоглу,

Во время эскалации конфликта в апреле 2016 года издание Meydan.TV опубликовало альтернативный список потерь азербайджанской армии. «На этот раз автор исследования не представил данных о потерях в конфликте 2020 года", - сказал Джавадоглу корреспонденту «Кавказского узла».

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".