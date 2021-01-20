Армения насчитала 3439 своих погибших в Нагорном Карабахе

20 января 2021, 20:28

Найдены 3439 тел погибших с армянской стороны в Нагорном Карабахе, но 766 из них пока не идентифицированы, сообщил сегодня вице-премьер Армении. Потери Армении в боях за Нагорный Карабах не превышают 4 000 человек, уверены армянские власти.

"Кавказский узел" писал, что 5 января Минздрав Армении сообщил об идентификации останков 3 360 военнослужащих.

Из зоны боевых действий в Нагорном Карабахе вынесено 3439 тел, заявил сегодня в ходе выступления в парламенте вице-премьер Армении Тигран Авинян. "В настоящий момент у нас есть 3439 тел погибших, 766 из них пока не идентифицированы. Есть также пропавшие без вести. Я не хочу озвучить окончательные цифры. Но количество погибших не будет больше 4 тысяч", - процитировал его слова ТАСС.

Число людей, потерявших в ходе военных действий руку или ногу, не превысит 150 человек, добавил Авинян. Правительство обеспечит этих людей всеми необходимыми условиями для протезирования, привело слова вице-премьера "Sputnik Армения".

5 декабря 2020 года Азербайджан и Армения договорились об обмене пленными по формату "всех на всех". Этот процесс начался, однако затем азербайджанская сторона пояснила, что считает часть удерживающихся в Баку армянских солдат не военнопленными, а "террористами", которые не подлежат выдаче. Это вызвало протест омбудсмена Армении. Никол Пашинян после встречи с президентами Азербайджана и России в Москве 11 января констатировал, что вопрос об обмене пленными остается нерешенным.

Такое количество пленных, как в последний год, никогда не возвращалось в Армению за последние 20 лет, заявил сегодня в парламенте премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он отметил, что переговоры об освобождении армянских пленных велись и ранее, но были непродуктивны, пишет News.Am.

Пашинян и правящая фракция "Мой шаг" не в состоянии решить вопрос возвращения военнопленных , заявил ранее секретарь фракции "Процветающая Армения" Арман Абовян. Оппозиция не отступит от своего требования об отставке правительства и роспуске парламента, подчеркнул депутат. Он отметил, что вопрос о перевыборах парламента не актуален. "Думаете, кого-то кроме вас интересуют досрочные выборы? Нет. Пока у нас есть пленные, ваши выборы никому не интересны", - процитировало депутата ArmInfo.

В свою очередь Минобороны Азербайджана 18 января обнародовало имена 2855 погибших в боях за Нагорный Карабах азербайджанских солдат и насчитало 50 пропавших без вести.

По условиям соглашения о режиме прекращения огня, две трети территории, которую до 27 сентября контролировала непризнанная Нагорно-Карабахская Республика, переходит под контроль Баку. Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, указано на опубликованной на "Кавказском узле" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.



Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".