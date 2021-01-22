Журналист Руслан Тотров назвал имена участников нападения

22 января 2021, 18:25

Один из участников избиения Руслана Тотрова входит в "ближний круг" президента Южной Осетии Анатолия Бибилова, сообщил сегодня журналист. Депутат из Южной Осетии также связал нападение на Тотрова с его критическими публикациями о Бибилове.

Как писал "Кавказский узел", 21 января блогер и журналист издания "ОсНова" Руслан Тотров сообщил, что подвергся нападению со стороны двух неизвестных во Владикавказе, которые были недовольны его критическими публикациями о президенте Южной Осетии, связанными с расследованием "дела Инала Джабиева". Власти республики назвали инцидент провокацией. Полиция начала проверку нападения на журналиста.

Инал Джабиев умер после допроса в полиции по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии Игоря Наниева, смерть задержанного вызвала массовые протесты и политический кризис в республике. С 4 декабря 2020 года родственники Инала Джабиева и сочувствующие им активисты проводят круглосуточную акцию протеста на главной площади Цхинвала. Руслан Тотров освещал эту акцию и, в частности, указывал, что расследование смерти Джабиева напоминает дело Владимира Цкаева, который скончался после допроса в отделе полиции Владикавказа в ночь на 1 ноября 2015 года.

Журналист и блогер Руслан Тотров знает тех, кто напал на него 21 января во Владикавказе, сообщил он сегодня корреспонденту "Кавказского узла". Один из напавших на него - это сотрудник Минобороны Южной Осетии, "человек из ближайшего окружения президента Бибилова". Второй напавший - житель Владикавказа. Оба мужчины приехали на государственной южноосетинской машине с номерами 555, отметил он.

В данном случае либо президент Бибилов сам отдал это распоряжение избить журналиста, либо он абсолютно не контролирует свой ближний круг, считает Тотров. "Безусловно, Бибилов несет либо прямую, либо косвенную ответственность за то, что произошло", - отметил журналист.

Тотров прошел освидетельствование у врачей. МВД Северной Осетии проводит проверку по факту нападения на журналиста, случившее попадает под статью о воспрепятствовании законной деятельности журналистов (часть 3 статьи 144 УК РФ). "Заявление подано. Идет процессуальная работа, уже и следственный комитет выступил с заявлением по этому поводу. Чувствую себя удовлетворительно. Части зубов нет, губа разорвана. Будем лечиться", - сказал он корреспонденту Кавказского узла".

Ранее Тотров неоднократно получал угрозы с анонимных аккаунтов в Инстаграме и других соцсетях. По его словам, угрозы были связаны исключительно с Южной Осетией. "Полиция располагает всеми необходимыми материалами, юридические консультации ведутся. Как только будет окончательно квалифицирована статья, мы будем понимать, что нам нужно с юридической точки зрения", - сказал журналист.

Напомним, что в последнее время Руслан Тотров активно освещал события в Южной Осетии, в частности, "дело Джабиева", а в Северной Осетии - "дело Цкаева". Также вместе с блогером Аликом Пухаевым они проводят стримы в Интернете и записывают передачи, в основном, касающиеся событий в Северной и Южной Осетии.

Помимо МВД, доследственную проверку по факту избиения журналиста организовало и управление СКР по Северной Осетии. "В средствах массовой информации были распространены сведения о том, что 21 января во Владикавказе было совершено нападение на журналиста Руслана Тотрова. Он получил челюстно-лицевую травму. Нападение связано с критическими высказываниями Тотрова в ходе осуществления его профессиональной деятельности в адрес руководства Южной Осетии", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Южноосетинский кризис отражается на России

Нападение на Руслана Тотрова связано с профессиональной деятельностью, заявил руководитель парламента Северной Осетии Алексей Мачнев.

"В республике произошло событие, которое не может оставлять нас равнодушными. Был избит молодой человек, журналист Руслан Тотров. Само по себе данное чрезвычайное происшествие, конечно, заслуживает осуждения и порицания. Следствие разберется и установит настоящие причины. Но полагаю, что в данном случае прослеживается профессиональная деятельность. Так называемая журналистская составляющая", - приводит слова Мачнева ГТРК "Алания".

Тщательного расследования нападения потребовал председатель республиканского комитета по делам печати Юрий Фидаров. "Не могу не отреагировать на вопиющий факт нападения на журналиста и блогера Руслана Тотрова! После того, как мне стало об этом известно, сразу же состоялся разговор с главой Северной Осетии Вячеславом Битаровым. Руководитель республики отметил, что подобное недопустимо", - привел слова Фидарова сайт "15-й регион". Глава республики затем связался с министром внутренних дел по Северной Осетии Михаилом Скоковым, который контролирует ход расследования, добавил Фидаров.

Кризис в Южной Осетии вышел за ее пределы, заявил депутат парламента Южной Осетии Давид Санакоев. "Нападение на российского журналиста Руслана Тотрова во Владикавказе показывает, что политика террора и карательных мер, избранная президентом Бибиловым в отношении несогласных (...) реализуется уже и на территории России", - написал он в своем Facebook.

Бибилов дискредитирует не только Южную Осетию, но и Россию, считает депутат. Нападение на Руслана Тотрова произошло в тот же день, когда ЕСПЧ принял взвешенное решение по заявлению Грузии. "При Анатолии Бибилове систематически происходят вещи, которые будто по заказу подрывают легитимность российского признания осетинской государственности. Считаю, что случившееся является непосредственным следствием методов "работы", которые поощряет президент. Следствием практик беззакония в Южной Осетии, против которых сейчас борются народ и парламент Южной Осетии", - подчеркнул он.

Напомним, Европейский суд по правам человека признал, что Россия причастна к нарушению прав человека в Южной Осетии и Абхазии, но не несет ответственности за боевые действия в августе 2008 года. Россия возразила, что считает вину своих военных недоказанной. Грузия сочла решение суда основанием для возвращения Абхазии и Южной Осетии.