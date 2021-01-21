Евросуд частично удовлетворил иск Грузии о действиях российских военных в Южной Осетии и Абхазии

21 января 2021, 16:05

Европейский суд по правам человека признал, что Россия причастна к нарушению прав человека в Южной Осетии и Абхазии, но не несет ответственности за боевые действия в августе 2008 года. Россия возразила, что считает вину своих военных недоказанной. Грузия сочла решение суда основанием для возвращения Абхазии и Южной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", вооруженного конфликта в Южной Осетии касается вторая из трех жалоб против России, поданных Грузией в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Она рассматривалась с 2008 года. В июле 2014 года ЕСПЧ завершил рассмотрение дела "Грузия против России" (I), касавшегося массовой высылки грузинских граждан российскими властями в 2006-2007 годах. Российская сторона утверждала, что по каждому иммигранту принимались судебные решения, и выдворялись только те, кто нарушил миграционное законодательство. Суд в Страсбурге признал нарушение Россией ряда положений Европейской конвенции по правам человека. Впоследствии, в 2015 году, Грузия потребовала от России 70,32 миллиона евро. В августе 2018 года Грузия направила в ЕСПЧ третью жалобу, обвинив Россию в притеснении этнических грузин на территории Абхазии и Южной Осетии.

В августе 2008 года российские миротворцы участвовали в вооруженном конфликте между Грузией и Южной Осетией. Активные военные действия продлились пять дней. Россия назвала это операцией по принуждению Грузии к миру. 26 августа президент Владимир Путин подписал указы о признании независимости Южной Осетии и Абхазии. Грузия после этого разорвала дипломатические отношения с Россией. Грузинские власти считают Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями. Подробнее о "Пятидневной войне" 2008 года говорится в материале, опубликованном на "Кавказском узле" в разделе "Справочник".

Решение о компенсации ЕСПЧ оставил на потом

ЕСПЧ сегодняшним решением по делу "Грузия против России" (II) отказался признать российские власти ответственными за активную фазу боевых действий в августе 2008 года. Однако с 12 августа по 10 октября 2008 года Россия, по мнению суда, осуществляла "эффективный контроль" над Южной Осетией и Абхазией, официально введя туда войска. Этот "эффективный контроль" продолжился и в дальнейшем, заключил суд, указав на "зависимость властей Южной Осетии и Абхазии от Российской Федерации".

"Суд пришел к выводу, что события, произошедшие после прекращения боевых действий, то есть после соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 г., подпадают под юрисдикцию Российской Федерации. Установлен ряд нарушений Конвенции", - говорится в пресс-релизе, опубликованном сегодня на сайте ЕСПЧ.

В тексте постановление ЕСПЧ по делу "Грузия против России" (II), также опубликованном на сайте суда, нет решения о какой-либо денежной компенсации. Соответствующий вопрос оставлен ЕСПЧ для дальнейшего рассмотрения.

Москва настаивает, что вина российских военных не доказана

Российские власти выразили удовлетворение тем, что ЕСПЧ отказался признать Пятидневную войну российским вторжением.

"Грузинская сторона в этом деле пыталась безуспешно доказать, что Европейская конвенция о защите прав человека применяется не только в мирное время, но и в условиях боевых действий, что фактически подрывает основы международного гуманитарного права. Нам удалось убедить европейских судей в том, что правовая оценка действий российских вооруженных сил в Южной Осетии и Абхазии 8-12 августа 2008 года находится за пределами их юрисдикции. Также ЕСПЧ не установил ни одного случая нарушения российскими военнослужащими прав гражданского населения во время событий августа 2008 года", - процитировал сегодня Минюст России на своем сайте слова уполномоченного при ЕСПЧ Михаила Гальперина.

При этом Министерство юстиции России заявило, что не согласно с тем, что ЕСПЧ возложил на российскую сторону ответственность за инциденты, произошедшие на территории Южной Осетии и Абхазии после 12 августа 2008 года. "Непосредственная причастность к ним российских военнослужащих так и не была установлена. Подобная оценка обстоятельств участия Российской Федерации в защите гражданского населения и предотвращении эскалации вооруженного конфликта стала следствием использования ЕСПЧ концепции экстерриториальной юрисдикции, содержание которой расходится с позицией Международного суда ООН и общепризнанными нормами международного права", - говорится в публикации на сайте российского Минюста.

Грузия сочла решение ЕСПЧ основанием для возвращения Абхазии и Южной Осетии

По мнению грузинского Минюста, решение Большой палаты ЕСПЧ "подтверждает, что Россия провела этническую чистку грузин во время войны августа 2008 года".

"Страсбургский суд разделил позицию Грузии и признал ответственность России за пытки, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение с грузинскими военнопленными и гражданскими лицами, <...> за нарушение прав на свободу и безопасность гражданских лиц, <...> за отказ от расследования убийств граждан Грузии во время войны и за ряд других нарушений. Это историческое решение является важным рычагом для урегулирования конфликтов и восстановления территориальной целостности Грузии с использованием международно-правовых механизмов", — говорится в заявлении министерства юстиции, процитированном сегодня на сайте Первого канала.

Жители Южной Осетии, в свою очередь, в частном порядке подали в ЕСПЧ иски к Грузии в связи с военным конфликтом 2008 года. В декабре 2018 года Европейский суд по правам человека отказался рассматривать семь из таких 1500 исков. Российские адвокаты, представляющие в ЕСПЧ интересы пострадавших в ходе вооруженного конфликта с Грузией, обновили информацию по жалобам и расширили доказательную базу, но положительных решений суда пока добиться не удалось, констатировал в августе 2019 года южноосетинский омбудсмен Инал Тасоев.

Расследованием вооруженного конфликта в Южной Осетии с 2016 года занимается и Международный суд в Гааге. Расследованию подлежат преступления, подпадающие под юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге, совершенные в Южной Осетии и Грузии в период с 1 июля по 10 октября 2008 года.