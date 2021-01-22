Руслан Тотров после нападения. Кадр видео ГТРК Алания https://www.youtube.com/watch?v=GJlT0pB15WU&feature=emb_logo

22 января 2021, 13:20

Полиция сообщила о проверке обстоятельств избиения журналиста Тотрова

Полицейские устанавливают личности тех, кто избил журналиста Руслана Тотрова во Владикавказе, сообщило МВД. Пользователи Instagram возмутились нападением на журналиста и потребовали привлечь виновных к ответственности.

Как писал "Кавказский узел", 21 января блогер и журналист издания "ОсНова" Руслан Тотров сообщил, что подвергся нападению со стороны двух неизвестных во Владикавказе, которые были недовольны его критическими публикациями о президенте Южной Осетии, связанными с расследованием "дела Инала Джабиева". Власти республики назвали инцидент провокацией.

Инал Джабиев умер после допроса в полиции по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии Игоря Наниева, смерть задержанного вызвала массовые протесты и политический кризис в республике. С 4 декабря 2020 года родственники Инала Джабиева и сочувствующие им активисты проводят круглосуточную акцию протеста на главной площади Цхинвала. Руслан Тотров освещал эту акцию и, в частности, указывал, что расследование смерти Джабиева напоминает дело Владимира Цкаева, который скончался после допроса в отделе полиции Владикавказа в ночь на 1 ноября 2015 года.

Управление МВД по Северной Осетии проводит доследственную проверку о нападении на журналиста Руслана Тотрова, сообщило ведомство. "Полицейские проводят комплекс разыскных мероприятий, направленных на установление личностей злоумышленников и их задержание", – сказано в публикации, размещенной сегодня ночью на странице ведомства в Instagram.

Публикация о нападении на Тотрова также была размещена 21 января на странице Instagram-паблика chp_tskhinval, на который подписаны около 58,9 тысячи пользователей. К 10.45 мск 22 января запись набрала 10,1 тысячи просмотров и 101 комментарий. Часть их авторов потребовала наказать избивших журналиста. "Их надо наказать по всей строгости закона! Тотров, тебе терпения, здоровья", – отметил пользователь ironiron43. "Если честно, то мне его жаль. Было бы хорошо, если бы по-хорошему договорились, но мы люди горячие совсем, и часто такое происходит, к сожалению", – написал пользователь villi874.

В результате нападения у Тетроева были разбита губа и сломаны передние зубы. По его словам, неизвестные ворвались в офис и потребовали не писать о президенте Южной Осетии Анатолии Бибилове "гадости и неправду". Камеры, расположенные около входа в офис, зафиксировали двух мужчин, которые перешли дорогу, поднялись на крыльцо дома и вошли в дверь помещения. Глава отделения Союза журналистов России в Северной Осетии Тимур Кусов потребовал расследования случившегося.

Запись о нападении на Тотрова также была опубликована на странице блогера из Цхинвала Arzu Jio в Instagram, на которую подписаны около 6842 пользователей. К 10.45 мск 22 января публикация набрала 4030 просмотров и 84 комментария. Часть их авторов также возмутилась избиением журналиста. "Это уже переходит все границы дозволенного! Возмутительно!" – написала rina_kok. "Ужас, что за время, жить стало страшно с такими нелюдями", – отметила natiagazzaeva15683.

Другие пользователи усомнились в причастности Бибилова к инциденту. "Я думаю, провокация. Если логически подумать, это все равно, как вор бы пошел грабить банк написав свое имя на лбу. Вы думаете они с разрешения Бибилова так глупо его же подставляли?" – задалась вопросом ivanova7293. "А зачем Бибилову это? Все же знают, что журналист молчать не будет, тем более, он их лицо видел. Тогда бы в масках были бы", – выразил схожее мнение пользователь asl4701. "И сразу обвинил Бибилова, а точнее его сторонников, без доказательств, без ничего", – отметила agunda.tedeeva.

Примечание:

"Трое силовиков обвинены в избиении жителя Карачаево-Черкесии", "Аслан Иритов обратился в ЕСПЧ из-за конфликта с силовиками", "Двое нальчан заявили о попытке затянуть дело об избиении силовиками".

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