Обвиняемые члены Семьи Арашуковых в суде г. Ставрополя. Фото: кадр видео "Россия 24" https://yandex.ru/video/preview

20 января 2021, 19:16

Суд продлил арест Рауфу и Раулю Арашуковым

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков будут находиться в СИЗО до 24 апреля, постановил сегодня Мосгорсуд. Рауф Арашуков заразился коронавирусом, сообщил его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец, советник главы "Газпром межрегионгаза" Рауль Арашуков были взяты под стражу в конце января 2019 года. В июле 2020 года Генпрокуратура потребовала изъять у Арашуковых имущество на полтора миллиарда.

По версии следствия, Рауль Арашуков поручил сыну организовать убийства зампреда молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова и советника главы КЧР Фраля Шебзухова, а Рауф Арашуков, в свою очередь, отдал приказ высокопоставленным силовикам Казбеку Булатову, Тимуру Бетуганову и следователю Андрею Филиппову не расследовать убийство Жукова. Булатов, Бетуганов и Филиппов были задержаны 23 апреля 2019 года. Следствие соединило производство по делам Арашуковых и трех силовиков, они стали обвиняемыми по общему делу о преступном сообществе. Подробнее об убийствах, в организации которых обвинен Рауф Арашуков, говорится в справке "Кавказского узла" "Резонансные убийства в Карачаево-Черкесии".

Мосгорсуд продлил срок ареста бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову и его отцу, предпринимателю Раулю Арашукову до 24 апреля. "Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей отцу и сыну Арашуковым до 24 апреля", - привел сегодня ТАСС сообщение пресс-службы суда.

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков заразился в СИЗО COVID-19, он помещен на карантин и и поэтому не был доставлен сегодня в Мосгорсуд для рассмотрения вопроса о продлении ему ареста, привело издание слова адвоката бывшего сенатора Владимира Постанюка.

Решение о продлении ареста принято также в отношении бывшего замгендиректора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николая Романова, метролога филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Ессентуках Игоря Кайшева и замгендиректора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Замира Борсова, сообщили РИА "Новости".

На "Кавказском узле" опубликованы биографические справки о Рауфе Арашукове и его отце Рауле Арашукове. Новости о резонансном расследовании "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Опала Арашуковых".

Примечание:

"Суд отменил арест Вячеслава Дерева", "Следователи попросили освободить из СИЗО обвиняемого по делу Арашуковых", "Instagram-паблик заявил об угрозах за видео о связях Арашуковых со следователем".

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