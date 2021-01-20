Суд продлил арест Рауфу и Раулю Арашуковым

20 января 2021, 19:16

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков будут находиться в СИЗО до 24 апреля, постановил сегодня Мосгорсуд. Рауф Арашуков заразился коронавирусом, сообщил его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец, советник главы "Газпром межрегионгаза" Рауль Арашуков были взяты под стражу в конце января 2019 года. В июле 2020 года Генпрокуратура потребовала изъять у Арашуковых имущество на полтора миллиарда.

По версии следствия, Рауль Арашуков поручил сыну организовать убийства зампреда молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова и советника главы КЧР Фраля Шебзухова, а Рауф Арашуков, в свою очередь, отдал приказ высокопоставленным силовикам Казбеку Булатову, Тимуру Бетуганову и следователю Андрею Филиппову не расследовать убийство Жукова. Булатов, Бетуганов и Филиппов были задержаны 23 апреля 2019 года. Следствие соединило производство по делам Арашуковых и трех силовиков, они стали обвиняемыми по общему делу о преступном сообществе. Подробнее об убийствах, в организации которых обвинен Рауф Арашуков, говорится в справке "Кавказского узла" "Резонансные убийства в Карачаево-Черкесии".

Мосгорсуд продлил срок ареста бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову и его отцу, предпринимателю Раулю Арашукову до 24 апреля. "Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей отцу и сыну Арашуковым до 24 апреля", - привел сегодня ТАСС сообщение пресс-службы суда.

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков заразился в СИЗО COVID-19, он помещен на карантин и и поэтому не был доставлен сегодня в Мосгорсуд для рассмотрения вопроса о продлении ему ареста, привело издание слова адвоката бывшего сенатора Владимира Постанюка.

Решение о продлении ареста принято также в отношении бывшего замгендиректора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николая Романова, метролога филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Ессентуках Игоря Кайшева и замгендиректора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Замира Борсова, сообщили РИА "Новости".

На "Кавказском узле" опубликованы биографические справки о Рауфе Арашукове и его отце Рауле Арашукове. Новости о резонансном расследовании "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Опала Арашуковых".