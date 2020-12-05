Суд отменил арест Вячеслава Дерева

05 декабря 2020, 18:28

Октябрьский районный суд Ставрополя не стал продлевать срок содержания под стражей бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Вячеславу Дереву, заменив его на подписку о невыезде.

Как писал "Кавказский узел", по версии следствия, бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев и шесть его подчиненных похитили более 110 млн рублей. Дело было передано в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения в марте этого года. В октябре Вячеслав Дерев был арестован.

Вячеслав Дерев является свидетелем обвинения по делу Рауфа и Рауля Арашуковых. Уголовное преследование по обвинению в мошенничестве было инициировано для того, чтобы помешать Вячеславу Дереву расследовать резонансные убийства в Карачаево-Черкесии, заявил его сын Эдуард Дерев. Следствие утверждает, что никакой связи между делом Дерева и делом Арашуковых нет. 1 марта 2019 года Мосгорсуд отпустил Вячеслава Дерева на свободу, согласившись с доводами защиты и прокуратуры о плохом состоянии здоровья обвиняемого.

Суд 4 декабря изменил меру пресечения Вячеславу Дереву с ареста на подписку о невыезде, сообщил со ссылкой на представителя суда ТАСС.

Адвокат Руслан Коблев отметил, что 19 октября истек десятилетний срок давности привлечения подсудимых к уголовной ответственности по данному делу. "В связи с этим существует основание о прекращении уголовного преследования в отношении тех подсудимых, которые согласятся с прекращением по этому основанию. Защита Вячеслава Дерева 23 октября заявила соответствующее ходатайство и с этого момента суд был обязан прекратить уголовное преследование", - цитирует адвоката "Интерфакс".

По его словам, суд отказал защите, однако 4 декабря она вновь подала соответствующее ходатайство.

В Карачаево-Черкесии есть устойчивое мнение, что основным заказчиком дела Вячеслава Дерева является Рауф Арашуков, с которым они уже много лет боролись за лидерство в черкесском национальном движении, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" биографической справке о Вячеславе Дереве.

На "Кавказском узле" также опубликованы биографические справки о Рауфе Арашукове и его отце Рауле Арашукове.