Вячеслав Дерев. кадр видео канала Россия 24 https://www.youtube.com/watch?v=a0JuH52estY&feature=emb_logo

06 октября 2020, 12:21

Вячеслав Дерев арестован по делу о хищении бюджетных денег

Бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Вячеславу Дереву предъявлены обвинения в хищении денежных средств из бюджета России в особо крупном размере, он арестован на два месяца.

Как писал "Кавказский узел", по версии следствия, бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев и шесть его подчиненных похитили более 110 млн рублей. Дело было передано в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения в марте этого года.

Вячеслав Дерев является свидетелем обвинения по делу Рауфа и Рауля Арашуковых. Уголовное преследование по обвинению в мошенничестве было инициировано для того, чтобы помешать Вячеславу Дереву расследовать резонансные убийства в Карачаево-Черкесии, заявил его сын Эдуард Дерев. Следствие утверждает, что никакой связи между делом Дерева и делом Арашуковых нет. 1 марта 2019 года Мосгорсуд отпустил Вячеслава Дерева на свободу, согласившись с доводами защиты и прокуратуры о плохом состоянии здоровья обвиняемого.

Октябрьский городской суд Ставрополя по ходатайству гособвинителя вынес решение об аресте Вячеслава Дерева на два месяца, сообщили в суде.

"Ему предъявлены обвинения в хищении денежных средств из бюджета РФ в особо крупном размере, путем обмана работников налогового органа, организованной группой", - цитирует сегодня представителя суда "Интерфакс".

Ранее источник агентства сообщил о задержании Дерева в Ставропольском крае.

На сайте Октябрьского горсуда Ставрополя к 12.15 мск нет информации об аресте Дерева.

По версии следствия, в период с декабря 2006 по октябрь 2010 года Вячеслав Дерев и шесть сотрудников принадлежащих ему компаний похитили из бюджета более 110 млн рублей путем незаконного возмещения НДС, сообщили в Следкоме.

В Карачаево-Черкесии есть устойчивое мнение, что основным заказчиком дела Вячеслава Дерева является Рауф Арашуков, с которым они уже много лет боролись за лидерство в черкесском национальном движении, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" биографической справке о Вячеславе Дереве

На "Кавказском узле" также опубликованы биографические справки о Рауфе Арашукове и его отце Рауле Арашукове.

Примечание:

"Чиновница в Карачаево-Черкесии обвинена в хищении денег на соцпомощь", "Представители ОНК рассказали о реакции Дерева на арест Арашуковых", "Опала Арашуковых дала Вячеславу Дереву шанс на оправдание".

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