Генпрокуратура потребовала изъять у Арашуковых имущество на полтора миллиарда

28 июля 2020, 16:15

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец Рауль зарабатывали намного меньше, чем тратили на недвижимость, автомобили и предметы роскоши, заявила сегодня Генеральная прокуратура. Ведомство потребовало изъять это имущество в пользу государства.

ак писал "Кавказский узел", бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец, советник главы "Газпром межрегионгаза" Рауль Арашуков были взяты под стражу в конце января 2019 года. Срок их ареста продлен до 24 октября.

По версии следствия, Рауль Арашуков поручил сыну организовать убийства зампреда молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова и советника главы КЧР Фраля Шебзухова, а Рауф Арашуков, в свою очередь, отдал приказ высокопоставленным силовикам Казбеку Булатову, Тимуру Бетуганову и следователю Андрею Филиппову не расследовать убийство Жукова. Булатов, Бетуганов и Филиппов были задержаны 23 апреля 2019 года. Следствие соединило производство по делам Арашуковых и трех силовиков, они стали обвиняемыми по общему делу о преступном сообществе. Подробнее об убийствах, в которых обвинен Рауф Арашуков, говорится в справке "Кавказского узла" "Резонансные убийства в Карачаево-Черкесии".

Бывший депутат Народного Собрания Карачаево-Черкесии Рауль Арашуков с 2007 по 2017 годы получил в качестве зарплаты 65,917 миллиона рублей, а бывший член Совета Федерации Рауф Арашуков в 2009-2018 годах официально заработал 15,651 миллиона рублей, но при этом приобрели имущество на 1,469 миллиарда рублей, заявила Генеральная прокуратура по итогам проверки доходов и расходов двух обвиняемых.

По данным ведомства, Рауль и Рауф Арашуковы, занимая различные должности в органах государственной власти и местного самоуправления, приобрели пять квартир, девять жилых домов, трехэтажный отель "Адиюх-Пэлас", ресторан, банный комплекс, семь земельных участков - всего 75 объектов недвижимости. Кроме того, они купили 14 автотранспортных средств и другие предметы роскоши.

Чтобы скрыть свои расходы, Арашуковы регистрировали это имущество на родственников, личных водителей и охранников. При этом ни у одного из людей, на которых регистрировалось дорогостоящее имущество, не было легальных источников дохода, достаточных для его приобретения, говорится в сегодняшней публикации на сайте Генпрокуратуры.

Генеральная прокуратура России предъявила к Арашуковым гражданский иск об изъятии выявленного имущества в пользу государства. Иск об этом направлен в Верховный суд России вместе с ходатайством об изменении подсудности. "Его объективное рассмотрение по месту регистрации ответчиков невозможно", - процитировало сегодня сообщение пресс-службы ведомства РИА "Новости".

На "Кавказском узле" опубликованы биографические справки о Рауфе Арашукове и его отце Рауле Арашукове. Новости о резонансном расследовании "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Опала Арашуковых".