Минобороны Азербайджана отвергло обвинения в нарушении перемирия

14 января 2021, 04:22

Ранение карабахского солдата Вардана Киракосяна не связано с действиями азербайджанских военных, так как они не открывали огонь, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 13 января Минобороны Нагорного Карабаха заявило, что военнослужащий Армии обороны Вардан Киракосян был ранен в результате обстрела с азербайджанской стороны.

Обстановка в зоне карабахского конфликта обострилась с 27 сентября 2020 года, полномасштабные боевые действия длились до 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

«Азербайджанская армия не нарушала режим прекращения огня», - написал 13 января в Telegram-канале военного ведомства начальник пресс-службы полковник Вагиф Даргяхлы. Он заверил, что азербайджанская сторона "строго придерживается требований трехстороннего заявления».

Напомним, первое со времени прекращения боев в Нагорном Карабахе нарушение режима прекращения огня было зафиксировано 11 декабря 2020 года . По данным Минобороны Нагорного Карабаха, азербайджанские военные атаковали два армянских села в Гадрутском районе, оказавшихся в анклаве - Хцаберд (азербайджанское название - Чайлаккала) и Хин Тахер (Ин Тахлар). Ранения получили трое военных Нагорного Карабаха, сообщило ведомство. Азербайджан тогда назвал перестрелку в Нагорном Карабахе антитеррористической операцией.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".