Карабахский солдат ранен при обстреле

13 января 2021, 17:36

Военнослужащий Армии обороны Вардан Киракосян ранен в результате обстрела с азербайджанской стороны, сообщило сегодня Минобороны Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", 11 декабря 2020 года было зафиксировано первое со времени прекращения боев в Нагорном Карабахе нарушение режима прекращения огня. По данным Минобороны Нагорного Карабаха, азербайджанские военные атаковали два армянских села в Гадрутском районе, оказавшихся в анклаве - Хцаберд (азербайджанское название - Чайлаккала) и Хин Тахер (Ин Тахлар). Ранения получили трое военных Нагорного Карабаха, сообщило ведомство. Азербайджан тогда назвал перестрелку в Нагорном Карабахе антитеррористической операцией.

Вооруженные силы Азербайджана вновь нарушили режим перемирия в Нагорном Карабахе, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Нагорного Карабаха. В результате обстрела получил ранение военнослужащий Армии обороны Вардан Киракосян.

"13 января, приблизительно в 12 часов, на боевом посту одной из воинских частей, расположенных на центральном направлении Армии обороны, 20-летний военнослужащий Вардан Вачаганович Киракосян получил огнестрельное ранение в результате грубого нарушения противником режима прекращения огня", - перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение военного ведомства Нагорного Карабаха.

Раненый был доставлен в военный госпиталь, где ему сделали операцию. Состояние пострадавшего "оценивается как стабильное и тяжелое", - говорится в сообщении.

Обстановка в зоне карабахского конфликта обострилась с 27 сентября 2020 года, полномасштабные боевые действия длились до 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".