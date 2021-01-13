Житель Нагорного Карабаха погиб после взрыва мины

13 января 2021, 15:46

Во время земляных работ в Мартакертском районе подорвался на мине мирный житель, сообщил сегодня Следственный комитет Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", в столице Нагорного Карабаха обезврежены десятки тысяч неразорвавшихся снарядов, но работы по разминированию в зоне конфликта могут растянуться на 20 лет, заявил 3 января директор Центра гуманитарного разминирования.

Карабахский Центр по разминированию ранее назвал очистку Степанакерта и окрестностей от взрывоопасных предметов первоочередной задачей, только после выполнения которой начнутся полномасштабные работы в других районах.

Житель Мартакерта подорвался на мине 12 января около 17:50 местного времени (16:50 мск), сообщил сегодня Следственный комитет Нагорного Карабаха.

По предварительным данным, мирный житель проводил земляные работы, управляя экскаватором на участке под названием "Мартакерти Багер" ("Сады Мартакерта"). Из-за взрыва мины он получил ожоги разной степени тяжести и погиб на месте, сообщил сегодня "Sputnik Армения".

За время эскалации карабахского конфликта погибли 60 мирных жителей Нагорного Карабаха, еще 163 получили ранения, заявил 23 декабря 2020 года омбудсмен Артак Бегларян.

Напомним, при взрыве автомобиля на мине в Губадлинском районе 12 января погиб военнослужащий азербайджанской армии, водитель получил тяжелые травмы.

Полномасштабные боевые действия велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября. По условиям мирного соглашения непризнанная Нагорно-Карабахская Республика утратила контроль над двумя третями территории, в том числе над территорией Физулинского района Азербайджана, которая входила в буферную зону. Какие территории Азербайджан получил по условиям мирного соглашения, отмечено на подготовленной "Кавказским узлом" карте.

Подробнее об обострении карабахского конфликта сообщается в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собирает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?"