Омбудсмен Нагорного Карабаха заявил о 60 погибших мирных жителях

23 декабря 2020, 12:56

За время эскалации карабахского конфликта погибли 60 мирных жителей непризнанной республики, еще 163 получили ранения, заявил омбудсмен Артак Бегларян. За время боев без жилья остались около 45 тысяч жителей региона, сообщили власти Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", 7 декабря омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян сообщил, что за время эскалации конфликта погибли 49 мирных жителей, 157 человек были ранены. По данным Минобороны Нагорного Карабаха на 9 ноября, погиб 1221 солдат.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе длились с 27 сентября по 9 ноября. 10 сентября вступил силу договор о прекращении огня. Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, указано на опубликованной на "Кавказском узле" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Офис омбудсмена Нагорного Карабаха собрал новые данные, согласно которым число погибших мирных жителей за время обострения карабахского конфликта составляет 60 человек. Из этого числа 39 жителей погибли в результате обстрелов, еще 21 были убиты в плену, либо оказались на подконтрольных Азербайджану территориях, сообщил омбудсмен непризнанной республики Артак Бегларян. "В большинстве случаев тела найдены и возвращены", – привел сегодня слова омбудсмена "Sputnik Армения".

В большинстве случаев о гибели пленных становится известно из видеоматериалов, либо со слов очевидцев. Офис омбудсмена располагает сведениями о 40 без вести пропавших мирных жителях Нагорного Карабаха, отметил Бегларян. Он добавил, что часть из них предположительно погибла. "По некоторым есть конкретные данные, они были захвачены в плен и находятся в азербайджанской тюрьме, а по другим данные уточняются", – сказал омбудсмен.

Число раненых жителей Нагорного Карабаха по меньшей мере составляет 163 человека, привело сегодня слова Бегларяна издание News.am.

За время боевых действий в непризнанной республике остались без крова около 45 тысяч жителей, заявил госминистр Нагорного Карабаха Григорий Мартиросян. "В результате военных действий порядка 35-45 тысяч наших людей лишились крова. Сюда входят и те, кто потерял свои дома в результате артобстрелов, и те, кто лишился их из-за перехода ряда территорий Нагорного Карабаха под контроль Азербайджана. Большая часть из этих людей сегодня находятся в Армении", – привел сегодня Sputnik Армения слова Мартиросяна.

Власти региона ведут восстановительные работы в том числе за счет благотворительных пожертвований, добавил он. "Мы работаем по многим направлениям. Это бюджетные и внебюджетные средства, благотворительные фонды, помощь диаспор, а также другие источники, которые предлагают нам подобную помощь", – сказал Мартиросян.

Напомним, что по данным Минобороны Азербайджана с 27 сентября по 9 ноября погибли 2783 азербайджанских военнослужащих. К 8 декабря были похоронены 2723 военных. Генпрокуратура страны заявила о 94 погибших и 414 раненных мирных жителях Азербайджана.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".