Родители школьников в Адыгее раскритиковали формат дистанционного обучения

12 января 2021, 14:23

Школьники фактически переведены на самостоятельную заочную форму образования, при этом ни у всех есть техническая возможность обучаться через интернет, заявили опрошенные "Кавказским узлом" жители Адыгеи. В Минобразования республики отметили, что родители должны сами обеспечить своих детей компьютерами.

Как сообщал "Кавказский узел", дистанционный формат обучения для учеников пятых-восьмых и десятых классов школ в Адыгее был продлен до 18 января.

На главной странице "Кавказского узла" не реже чем раз в четыре часа обновляется карта со статистикой распространения коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в Волгоградской области, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Дети при дистанционном формате обучения фактически предоставлены сами себе и не у всех есть возможность проходить школьную программу в интернете, заявили родители школьников.

Жительница Майкопа Кристина Хатко рассказала, что в ее семье три школьника, у одного из них - третьеклассника - началась очная форма обучения, и он пошел в школу. Двое сыновей - учащиеся 5 и 6 классов - остаются на удаленке.

"Так называемое дистанционное образование - это ужас. Мы целый день на работе, дети сами учатся, как могут. Мы приходим домой вечером, нет никаких сил проверять домашнее задание. Дети еще маленькие и заниматься самостоятельно они не могут. А мы не можем делать с ними уроки по ночам", - заявила женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметила, что ей пришлось купить в кредит два ноутбука. "Трое детей учатся одновременно, поэтому пришлось покупать ноутбуки, с телефона заниматься невозможно. Был у нас планшет, мы его увезли в аул родственникам, там племянник тоже на удаленке, но учится не мог вообще, потому что не было такой возможности", - Кристина Хатко. Она считает, что "на самом деле обучение детей полностью переложено на родителей".

Такого же мнения придерживается майкопский эколог, отец двух школьников Валерий Бриних. Он считает, что дистанционное обучение в России в целом, и в Адыгее в частности, не проработано.

"Не все школьники обеспечены компьютерами, и это проблема родителей. На телефоне невозможно выполнять задания. Да и сами учителя не все обеспечены техническими средствами и не могут в полной мере вести уроки. А старшее поколение учителей вообще с трудом освоили компьютеры. Поэтому они просто дают задания, а потом анализируют, как они выполнены. Дети учат себя сами, в лучшем случае помогают родители", - считает Бриних.

Он уверен, что "никакого дистанционного обучения в России нет, скорее это заочная форма обучения, которая не может использоваться в школьном образовании".

"Идет подмена понятий, дети лишены возможности получать знания непосредственно от учителя. Кроме того, нарушаются санитарные нормы, ребенок вынужден сидеть перед компьютером с утра до вечера. Мой сын, который учится в 11 классе, делал уроки по ночам. Очень много заданий - учителям же нужно программу выполнить", - рассказал Бриних корреспонденту "Кавказского узла".

Сейчас, по словам мужчины, для его сыновей - учащихся 9 и 11 классов - началась очная форма обучения.

"Чиновников все устраивает, они на родителей и учеников все свалили, а нас это не устраивает. Старший сын, когда узнал, что дистанционка для него закончилась, очень обрадовался. Если у младшего что-то не получается, он просто не делает. А старший очень ответственно относится, поэтому он учился фактически круглосуточно", - сказал Бриних.

Мать двух школьников Виктория, проживающая в поселке Энем, рассказала, что ее дети - ученики 6 и 8 классов - отстали от школьной программы, поскольку у них один компьютер, который им привезли родственники.

"Школе все равно, есть у нас возможность учиться дистанционно или нет. Я воспитываю детей одна, в кредит купила им телефоны еще до пандемии, выплачиваю до сих пор. Оказалось, что на телефоне фактически невозможно выполнять задания. Старый компьютер привезли родственники, он плохо работает, но мальчики занимаются по очереди, как могут", - рассказала женщина.

Виктория отметила, что целый день на работе, а дети предоставлены сами себе. "Они фактически бесконтрольные оказались у меня. В школе за ними присматривали, кормили, знания давали, а сейчас что-то там сделают - и пошли носиться по улицам, вместе со своими одноклассниками", - пожаловалась она, выразив надежду на то, что карантин в школах больше не будет продлеваться.

Житель Майкопа Александр Ведерников рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что родители учеников класса, в котором учится его дочь, самостоятельно помогли одноклассникам приобрести компьютеры для детей. "Мы обратились к руководству школы, они сказали, что не имеют возможности помочь детям, у которых нет компьютеров. Мы собрали деньги и приобрели недорогие нетбуки для трех наших одноклассников и у них появилась возможность нормально обучаться", - рассказал мужчина.

Жительница Майкопа Полина Шевченко считает, что дистанционное обучение не дает никаких знаний, и дети фактически пропустили первое полугодие.

"Те, кто придумал такую форму [обучения], просто все свалили на родителей. Но родители должны работать, а не заниматься с детьми с утра до вечера. Поэтому мой сын учится в 6 классе самостоятельно. Что там может выучить самостоятельно 12-летний сорванец? Мы приезжаем домой после 20 часов и до ночи проверяем у него уроки", - рассказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Жительница поселка Яблоновского Сулиета Шайдетова считает, что действия властей по продлению дистанционного обучения оправданны, поскольку число заболевших снижается незначительно. "Мы должны потерпеть и выполнять все предписания, ведь это забота о нашем здоровье. Кто хочет, тот учится, и конечно в таких условиях нагрузка - на родителей, но выхода другого нет. Поэтому, я считаю, что отменять дистанционку преждевременно", - заявила женщина.

Отец троих детей Михаил рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что его жена уволилась с работы, чтобы помогать детям учиться, а он купил в кредит три ноутбука. "У нас только одна дочь девятиклассница пошла сегодня в школу, двое младших-близнецов семиклассников остаются на дистанционке. Ничего не заменит живого общения с учителем, родители не могут дать нужные знания. Надеемся, что через неделю все дети Адыгеи сядут за парты и мы забудем весь этот ужас, как страшный сон", - сказал он.

Жительница Яблоновского Юлия Борисова считает, что "уже можно возвращаться к обычному образу жизни". "Я считаю, что коронавирусом мы переболеем все рано или поздно и получим иммунитет против него, а дети упустили время, пропустили много уроков. Тот метод обучения, который называют дистанционным, - он не выдерживает никакой критики. Это вообще не обучение, это нервотрепка для детей и родителей", - заявила она.

В Министерстве образования и науки Адыгеи корреспонденту "Кавказского узла" пояснили, что никаких программ, предусматривающих приобретение компьютеров для детей из малообеспеченных семей, не принято. При этом массовых жалоб на невозможность дистанционного обучения не поступало, отметили в ведомстве.

В Адыгее на сегодня подтверждены 11 936 случаев заражения коронавирусом, в том числе 69 - за минувшие сутки. В республике 1954 активных больных. За период пандемии выздоровели 9880, умерли - 102, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".