Врио премьера Абхазии назначен после госпитализации Анкваба

11 января 2021, 14:10

Обязанности заразившегося коронавирусом главы правительства Александра Анкваба будет исполнять вице-премьер Владимир Делба, решил сегодня президент Абхазии.

Как писал "Кавказский узел", коронавирус у премьер-министра Абхазии Александра Анкваба был подтвержден 30 декабря 2020 года. Врачи оценили его состояние как среднетяжелое, по решению врачебного консилиума Анкваб был переведен из госпиталя в Гудауте в московскую клинику.

В конце декабря 2020 года коронавирус был выявлен и у президента Абхазии Аслана Бжании. Он ушел на самоизоляцию, но не прекратил работать. Болезнь протекает в легкой форме, госпитализация не потребовалась, сообщала тогда пресс-служба главы Абхазии. Также коронавирусом заразился спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия.

Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о возложении обязанностей премьер-министра на заместителя Александра Анкваба - министра финансов Абхазии

Владимира Делбу. Указ опубликован на сайте президента Абхазии и датирован сегодняшним днем.

Владимир Делба занимает пост вице-премьера с 28 апреля 2020 года, он уже исполнял обязанности главы правительства в 2014 году, сообщил сегодня "Sputnik Абхазия".

К 10 января в Абхазии были выявлены 9782 случая заражения коронавирусом. 7294 человека выздоровели, 141 скончался. В Гудаутском ковидном госпитале находились 93 человека,в том числе 27 человек в тяжелом состоянии и 28 пациентов – в состоянии средней степени тяжести. Еще 144 зараженных коронавирусом находились в других инфекционных больницах, в том числе 45 - в мобильном военном госпитале, сообщило издание.

На главной странице "Кавказского узла" не менее, чем шесть раз в сутки обновляется карта с числом зараженных коронавирусом на юге России, а также в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения коронавируса содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Власти Абхазии ранее продлили ограничения из-за коронавируса до 12 января. Запрещена деятельность детсадов, школ, кружков и секций, театров, музеев, библиотек, культурных центров, домов культуры, концертных и выставочных залов, фитнес-центров, тренажерных залов, плавательных бассейнов, СПА-салонов. Инфекция проникла и в отдаленные райони Абхазии. Так, в декабре 2020 года МЧС Абхазии сообщило о выявлении очага коронавируса в Кодорском ущелье.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".