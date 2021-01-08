Премьер Абхазии отправлен в Москву лечиться от коронавируса

08 января 2021, 17:32

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб, заразившийся коронавирусом вслед за президентом, доставлен сегодня на лечение в московскую больницу. Врачи оценили его состояние как среднетяжелое.

Как писал "Кавказский узел", в конце декабря 2020 года коронавирус был выявлен у президента Абхазии Аслана Бжании. Он ушел на самоизоляцию, но не прекратил работать. Болезнь протекает в легкой форме, госпитализация не потребовалась, сообщила пресс-служба главы Абхазии.

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб, также заразившийся коронавирусом, доставлен на лечение в московскую больницу Федерального медико-биологического агентства России. Он перенес перелет нормально, состояние премьера стабильное. В пресс-службе кабмина республики, отметили, что коронавирус у премьера Абхазии был подтвержден еще 30 декабря, сообщило РИА "Новости".

Решение о лечении в московской клинике принял консилиум врачей, собравшийся 7 января в Гудаутской центральной районной больнице. Врачи указали на возможные осложнения болезни и заявили о необходимости интенсивного лечения. В целом состояние премьера они оценили как стабильное, средней тяжести, говорится в сообщении на сайте правительства Абхазии.

С 4 января Анкваб лежал в Гудаутском ковидном госпитале, информировал 7 января "Интерфакс".

Коронавирусом заболел также спикер парламента Валерий Кварчия, сообщило сегодня JAMnews.

На главной странице "Кавказского узла" не менее, чем шесть раз в сутки обновляется карта с числом зараженных коронавирусом на юге России, а также в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения коронавируса содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".