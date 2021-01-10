Отмена дистанционного обучения в школах Карачаево-Черкесии воодушевила родителей

10 января 2021, 15:32

С 11 января все школы в Карачаево-Черкесии возвращаются к очному режиму обучения, объявил сегодня глава республики. Многие родители школьников сочли отмену дистанционного обучения правильным решением.

Как писал "Кавказский узел", 16 ноября 2020 года ученики пятых-восьмых и десятых классов в школах Карачаево-Черкесии перешли на дистанционную форму обучения. Ученики первых-четвертых, девятых и 11-х классов продолжили посещать школы. Средние профессиональные и высшие учебные заведения продолжат обучение в онлайн-формате, решил тогда оперштаб республики.

К 10 января в Карачаево-Черкесии зарегистрировано 15977 случаев заражения, в том числе 83 - за последние сутки. С начала пандемии умерли от коронавируса в республике 43 человека, выздоровели 14382. На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта со статистикой по распространению коронавируса на юге России и на Южном Кавказе. С информацией о динамике распространения вируса, в том числе в Карачаево-Черкесии, можно ознакомиться в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Запрет на корпоративы в республике продлен до особого распоряжения

Школы в Карачаево-Черкесии возвращаются к обычному режиму работы, объявил сегодня глава республики Рашид Темрезов. "То есть после новогодних каникул с 11 января школьники всех классов вернутся за парты с соблюдением всех мер предосторожности", - написал он на своей странице в Instagram.

В то же время "до особого распоряжения" продлевается срок ранее установленного до 10 января запрета на проведение корпоративных мероприятий в коллективах, а также ограничения на проведение и участие в массовых мероприятиях, подчеркнул глава региона.

"Важно! Сохраняется ранее установленный до особого распоряжения запрет на деятельность ресторанов (залов торжеств) по организации и проведению свадебных, поминальных, корпоративных и иных массовых мероприятий", - написал он.

Запрет на проведение утренников, корпоративов, уличных ярмарок и других массовых новогодних мероприятий действует в Карачаево-Черкесии с 20 декабря 2020 года. Первоначально он был введен по 10 января. Пользователи Instagram, узнав о новых ограничениях, обвинили власти в двойных стандартах с учетом отсутствия запрета на работу магазинов, школ и детсадов.

Многие пользователи соцсети одобрили отмену дистанционного обучения

Публикация Рашида Темрезова набрала к 15.32 мск 1664 отметки "нравится", под ней размещено 202 комментария. Авторы некоторых из них раскритиковали решение властей.

"Столько больных, а вы детей в школу", - написала, в частности, zulfiiaakbaeva. "Столько больных, нужно было бы продлить каникулы хоть на неделю", - упрекнул чиновников pso_3_1. "Очень страшно, дети переносчики, переживаю за старшее поколение", - написал 77777ah77777.

Значительно большее число пользователей поддержали отмену дистанционного обучения школьников. "Отличная новость. Дети устали дома сидеть, они будут очень рады", - написал, в частности, beauty33. "Хорошая новость! Дети устали дома сидеть, они должны учиться в школе", - согласилась matakaeva999. "Правильное решение, [школьники] на все кружки ходят, а в школу нельзя было, мелкий ходил, а старший дома, смысла не было", - написал zoloto_gold_09.

"Отличная новость!!! Дома дети не хотят учиться", - указала bablina.09. "Это самое лучшее решение. Уже понятно, что вирус с нами надолго. А качественное образование - основа основ", - высказал мнение fotiny_vkusnyashki. "Правильное решение, и так весь год почти провели на каникулах", - согласилась kudzheva_fatima.

"Прекрасно, а то дети совсем перестали учиться, сложно на дистанционном обучении", - написала karina19_16. "Очень сложно на дистанционном, знания совсем не те, хорошо, что можно уже учиться детям нормально", - подтвердил kardanchik009. "Давайте сделаем все возможное, чтобы эта дистанционка не возвращалась", - высказала пожелание naumova_kchr.

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа публикуются"Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".