Студенты в Карачаево-Черкесии оставлены на дистанционном обучении

14 ноября 2020, 09:32

Средние профессиональные и высшие учебные заведения Карачаево-Черкесии продолжат обучение в онлайн-формате до улучшения эпидемиологической обстановки в регионе. На дистанционное обучение после каникул перейдут также ученики 5-8-х и 10-х классов. В городах и районах республики усилены дезинфекционные мероприятия.

Как писал "Кавказский узел", к 23 октября на дистанционное обучение были переведены отдельные классы в 33 школах Карачаево-Черкесии в связи с распространением коронавирусной инфекции. Со 2 до 15 ноября школьники ушли на двухнедельные каникулы, а студентов рекомендовано было перевести на дистанционное обучение.

На главной странице "Кавказского узла" не реже шести раз в сутки обновляется карта со статистикой по распространению коронавируса на юге России, а также на Южном Кавказе. С информацией о динамике распространения вируса, в том числе в Карачаево-Черкесии, можно ознакомиться в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Средние профессиональные и высшие учебные заведения продолжат дистанционное обучение. "Вузам также рекомендовано предусмотреть меры социальной поддержки студентов", - цитирует представителя регионального оперштаба "Интерфакс".

По данным штаба, Министерство образования России рекомендовало удаленное обучение студентов по согласованию с территориальным Роспотребнадзором.

Кроме того, с 16 ноября после осенних каникул ученики 5-8-х классов, а также десятиклассники переходят на дистанционную форму обучения. К образовательному процессу в очном режиме приступают 1-4-е, 9-е и 11-е классы, сообщили в оперштабе.

По поручению главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова, в республике усилены дезинфекционные мероприятия. В разных районах регулярно проходит обработка общественных мест и госучреждений дезинфицирующими средствами, рекомендованными Роспотребнадзором, сказано в сообщении, опубликованном 13 ноября на странице оперативного штаба республики в Instagram.

В Карачаево-Черкесии к 13 ноября было выявлено 10 735 случаев COVID-19. Из них 6587 человек за период пандемии выздоровели, 34 - скончались от коронавируса. "917 человек госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационарах. Остальные проходят лечение в изоляции в соответствии с рекомендациями Минздрава России и находятся под наблюдением врачей", - сообщил 13 ноября Минздрав республики на своей странице в Instagram.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".