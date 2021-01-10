Власти Старополья перевели все школы на очный режим

10 января 2021, 08:06

Занятия во всех школах Ставропольского края с 11 января начнутся в очном формате, несмотря на рост числа заболевших коронавирусом. К 10 января в регионе зафиксировано 37508 случаев COVID-19, 242 из них - за последние сутки.

Как писал "Кавказский узел", в Ставропольском крае до 6 февраля был продлен дистанционный формат обучения в вузах, школьники обучались в очном формате. С 14 декабря 2020 года власти решили перевести школы восьми городов края на дистанционное обучение из-за пандемии. Пользователи Instagram призвали сохранить формат очного обучения школьников. 3 января стало известно, что учащиеся колледжей, училищ и техникумов в Ставропольском крае сразу после новогодних каникул приступят к обучению в дистанционном формате.

На главной странице "Кавказского узла" не менее чем шесть раз в сутки обновляется карта с числом зараженных коронавирусом на юге России. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе на Ставрополье, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Учебный процесс после каникул начнется в очном формате во всех школах Ставропольского края, сообщило 9 января Минобразования региона на своём сайте.

"Школьники с 11 января, как обычно, придут в свои классы на занятия. Обучение будет идти очно. Также в обычном режиме в крае продолжат работу детские сады и учреждения дополнительного образования", - написал губернатор Ставропольского края Владимир Владимирова в сообщении на своей странице в Instagram.

В колледжах, училищах, техникумах и вузах на Ставрополье дистанционное обучение сохранится до 6 февраля, отмечается в сообщении.

За последние сутки в регионе 242 человека заболели коронавирусом, семь пациентов умерли. За все время пандемии в крае зафиксировано 37508 случаев COVID-19, 798 человек умерли, написал сегодня Владимир Владимиров.

За сутки с 8 на 9 января на Ставрополье от коронавируса скончались семь пациентов, были зафиксированы 239 новых заражений COVID-19, следует из данных, опубликованных на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа опубликованы "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".