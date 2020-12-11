Анонс заочного обучения в школах Ставрополья вызвал недовольство в соцсети

11 декабря 2020, 08:59

14 декабря школы восьми городов Ставропольского края перейдут из-за пандемии коронавируса на дистанционное обучение, объявил губернатор региона. Пользователи Instagram раскритиковали это решение и призвали сохранить формат очного обучения школьников.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Ставропольского края продлили до 6 февраля дистанционный формат обучения в вузах, школьники обучаются в очном формате. В регионе из-за коронавируса также введены ограничения для жителей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания.

За сутки с 9 на 10 декабря на Ставрополье от коронавируса скончались шесть пациентов, зафиксированы 237 новых заражений COVID-19. Общее число смертей за все время пандемии в регионе достигло 608, а общее число заражений – 30 027, следует из данных, опубликованных на сайте "Стопкоронавирус.рф". На главной странице "Кавказского узла" не менее чем шесть раз в сутки обновляется карта с числом зараженных коронавирусом на юге России. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе на Ставрополье, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Дистанционный формат обучения в школах планируется ввести временно, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. "Принято решение сделать эпидемиологическую паузу в школах. Прежде всего, в территориях с высокой плотностью населения. Для этого временно будет введено дистанционное обучение во всех школах в следующих городах: Благодарный, Буденновск, Георгиевск, Михайловск, Невинномысск, Новоалександровск, Ставрополь и Пятигорск", – написал он 10 декабря на своей странице в Instagram.

Учащиеся 5-11 классов будут учиться дистанционно с 14 по 30 декабря. Учащиеся 1-4 классов – с 21 по 30 декабря, уточнил глава региона.

Публикация о переводе школ на удаленный формат обучения к 08.55 мск 11 декабря набрала 2840 отметок "нравится" и 864 комментария. Авторы большинства из них раскритиковали это решение властей. "А родители работают! Нам что, увольняться?" – задалась вопросом kireeva.pro.life. "Почему опять дистанционное обучение? Издевательство над детьми и особенно родителями работающими!" – согласилась marinova662. "Дайте уже детям доучиться, родителям бросать работу и сидеть дома?" – также задал вопрос witalii_wiola.

Другая часть комментаторов указала на неэффективность дистанционного обучения. "Разве дистанционка – это учеба? А потом дети приходят в школу, а знаний ноль", – возмутилась natasha.perekhoda. "Какие молодцы! Образования нет у детей, всё... Это крах будущего!" – поддержала ее мнение anna_vitkovskaya93.

Некоторые из пользователей потребовали обратить внимание на эпидемиологическую ситуацию и в других городах региона. "Вопрос про минводские школы. Болеют и дети, и учителя в огромном количестве. Почему не закрывают наши школы?" – задалась вопросом olga_brusni4kina. "Ну да, у нас же в других городах и селах нет людей, которые могут заболеть. У нас в школах почти все учителя на больничном, а на дистанционное или досрочные каникулы не пустят пока не будет приказа. Не продумано и глупо было делать для отдельных городов дистант", – написал пользователь rrr.02. "Или вы считаете, что дети только в перечисленных вами городах могут заболеть?" – задалась также вопросом alina____filimonova.

Среди комментаторов были и те, кто одобрил перевод школ на дистанционное обучение. "Спасибо, что вы закрываете школы на дистанционное обучение очень много болеет учителей", – написал пользователь с ником 0955valentina.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны "Кавказским узлом" в справочном материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа опубликованы "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".