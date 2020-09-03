Пользователи соцсети раскритиковали новые правила работы школ на Ставрополье

03 сентября 2020, 01:33

Нет смысла запрещать родителям входить в школы и изолировать классы в отдельных кабинетах, так как дома ученики общаются с родными, а во дворах контактируют друг с другом, заявили пользователи Instagram, комментируя новые санитарные правила работы школ. Они указали, что не все школы Ставропольского края обеспечены антисептиками, в некоторых детей попросили приносить средства дезинфекции из дома.

Как писал "Кавказский узел", за сутки с 1 по 2 сентября на Ставрополье было выявлено 127 новых случаев заражения коронавирусом, один человек скончался. Общее число зараженных с начала пандемии в крае составило 12 237 человек, 241 из них скончался.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с числом зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в Ставропольском крае, собирается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Школы в Ставропольском крае начали работу с соблюдением требований санитарной безопасности в связи с коронавирусом (постановление главного санитарного врача РФ №16 от 30 июня «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598 -20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций [...] в условиях распространения новой коронавирусной инфекции»), рассказал корреспонденту "Кавказского узла" источник в краевой администрации. По его словам, для первоклассников 1 сентября был устроен праздник, однако соблюдалась дистанция. «Особых мер предосторожности не было. В некоторые школы были приглашены первокурсники. Школьники стояли на линейке в шахматном порядке, так что в классическом понимании линейкой это не назвать», - рассказал источник.

По его словам, родителям на празднике присутствовать не позволили, и ученикам приходилось прощаться с мамами и папами заранее. Школьников встречали учителя, которые были строго в масках, их провожали в кабинеты, рассказал сотрудник администрации. По его словам, все уроки одного класса проводятся в одном и том же кабинете.

Школы работают без звонков, разные классы заходят в здание в разное время. «Через каждые 15 минут заходит определенный класс. Таким образом, дети разделяются и классов не покидают», - сказал он. Для школьников ношение масок необязательно, пояснил источник.

Завуч одной из сельских школ в Советском районе Ирина рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что классы запускали в школу с определенным промежутком. «В 8.30 мск школа приняла 11-е классы и два первых. На входе в школу стояли два учителя: один с прибором, измеряющим температуру, второй – с антисептиком. Затем у детей прошли классные часы и фотосессия на фоне школы. Ученики начальной школы вошли раньше, в 8.15 мск. Средние классы - в 7.50 мск», - рассказала она.

По слова завуча, переход из класса в класс в школе не предусмотрен. «Проводить уроки труда будем на свежем воздухе, пока тепло. Займемся уборкой территории. Каждый класс занимает свою аудиторию: у нас 17 классов и 17 помещений. Когда похолодает, будем думать (где заниматься)», - рассказала учитель.

Мама третьеклассника ставропольской школы №17 Алена рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что детям в обязательном порядке перед входом в школе измеряли температуру. «Пришли к 11.00 мск, ребенку померили температуру, записали, затем увели в класс. Там провели классный час и отпустили. На выходе померили температуру снова и записали. Наш учитель был в маске... Ученикам младших классов предоставили бесплатный обед», - сказала Алена.

По ее мнению, возобновление учебного процесса необходимо. «Конечно, пора возобновлять учебный процесс. Ребенок занимает все время. Я в декрете, потом выйду на работу и кто будет следить за сыном?» - задалась вопросом она

Пользователи соцсети сочли неэффективными меры безопасности в школах

"Всем проходить через одну калиточку и в одно время: дети, родители, учителя. А потом час дружной организованной толпой ждали своих детей, и опять выходить через калиточку. Так же на линейке постояли бы", - написала пользователь onara570, комментируя видео с торжественной линейки в одной из школ, на которой присутствовал губернатор Владимир Владимиров. Видеоролик был размещен на его странице в Instagram 1 сентября, по данным на 0.28 мск 3 сентября его посмотрели 121 484 раза, пользователи оставили под ним 284 комментария.

"У нас пустили (родителей), по одному родителю на класс, по пропускам, которые вынесли за 250 метров от школы", - написала hunter7780.

"А ничего, что дети в семьях, во дворах общаются. А тут вдруг заразны", - скептически заметила nadya560311.

Некоторые родители рассказали, что дистанционное обучение в школах, где учатся их дети, частично сохранили. "Нам сказали, что часть уроков будет проходить дистанционно. В школе по 4-5 уроков, а остальные дистанционно", - сообщила nadezhdagorshkova2006.

"Занятия будут проводиться с утра дистанционно, а после обеда дети идут на уроки. Это что-то невообразимое! Все родители против, ведь у детей не будет свободного времени", - написала iragai1102, комментируя поздравление Владимирова, размещенное на его странице в Instagram. По данным на 0.50 мск 3 сентября его посмотрели 9017 раз, пользователи оставили под ним 117 комментариев.

С открытием школ начнется рост заболеваемости коронавирусом, заявили они. "Пир во время чумы, а не праздник! Через 7-14 дней увидим в статистике этот праздник", - написала stodzzz. "Пандемия взорвется после этого праздника", - согласилась с ней denpodel.

Пользователи также рассказали об отсутствии в школах средства дезинфекции. "Не совсем понятно, каким образом школы были готовы. Нам, например, в школе 5 города Будённовска сказали носить с собой антисептики, а ещё дети начальных классов должны сами перед уроком протирать себе парты. Никаких антисептиков на входе в школу и тем более в классе нет!" - написала

ella_fid.

"За чей счёт приобретаются антисептики в школах? Это важно", - обратилась с вопросом к губернатору olgabarkova2018.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России, принятых властями мерах и влиянии пандемии на условия жизни людей "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".