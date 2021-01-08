Раненный в Грозном силовик озвучил подробности нападения

08 января 2021, 11:32

Сотрудник полиции Акраман Товбулатов рассказал, что получил при нападении братьев Тимурзиевых два ножевых ранения, но идет на поправку, следует из видеоролика, обнародованного директором ЧГТРК "Грозный".

Как писал "Кавказский узел", 28 декабря 2020 года в Грозном произошло нападение на полицейских. Один из силовиков погиб, другой тяжело ранен. Убиты и оба нападавших, уроженцы Ингушетии братья Тимурзиевы. Близкие погибшего полицейского Магомеда Джабраилова объявили кровную месть родственникам Тимурзиевых, о вражде с родами Тимурзиевых и Султыговых заявили и родственники раненого полицейского – тейп Эрсно. 7 января стало известно, что представители тейпа Тимурзиевых-Султыговых примирились с родными убитого и раненого силовиков.

Убитые при нападении на полицейских - два уроженца Ингушетии, которые переехали в Чечню в 2012 году и работали в пекарне, заявил ранее Рамзан Кадыров. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство". Еще 30 декабря 2020 года в Instagram-паблике "ЧП.Грозный" было размещено фото, на котором двое молодых людей стоят на фоне флага террористической организации. По версии авторов публикации, на фото были показаны братья Тимурзиевы.

Видеозапись своей беседы с раненым полицейским директор ЧГТРК "Грозный" Чингиз Ахмадов опубликовал 7 января на своей странице в Instagram. "Сегодня посетил раненного в результате теракта 28 декабря сотрудника полиции, нашего брата Акрамана Товбулатова. Он рассказал про обстоятельства произошедшего", – говорится в аннотации к ролику.

Видео длится 2,5 минуты, на нем Ахмадов и Товбулатов беседуют, сидя на койках в больничной палате. Больше в кадре никого нет, собеседники говорят на чеченском языке, перевод их диалога выполнен корреспондентом "Кавказского узла".

На вопрос Ахмадова о самочувствии Акраман Товбулатов ответил, что "на данный момент неплохо". Он рассказал, что получил ранения в руку и спину. "Порез был на руке. В тот момент, когда я пытался его [нападавшего] схватить, когда я повалил его на пол. [...] Он в первый раз мне в спину ударил, когда выбегал из-за машин", – сказал раненый полицейский.

31 декабря 2020 года Чингиз Ахмадов обнародовал три записи камер видеонаблюдения, которые запечатлели момент убийства Магомеда Джабраилова и ранения его коллеги. На кадрах видно, как на человека, которого Ахмадов называет Джабраиловым, нападает мужчина с ножом и в медицинской маске. Во время потасовки один наносит удары ножом, а другой падает. После этого нападавший выбежал на пешеходный переход и вступил в драку с человеком с нашивками на куртке. К ним подбегают еще двое, в том числе человек в желтом жилете поверх куртки. Один из этих двоих стреляет из пистолета, и нападавший падает. Затем к обоим телам подходят люди в форме защитного цвета.

"Первый удар был в спину?" – уточнил Чингиз Ахмадов. "Да, первый был в спину, – ответил Товбулатов. – Потом я отскочил. То ли я отскочил, то ли он ударил меня ногой, я не помню, но я отскочил, потом повернулся и увидел нож в руках. Я схватил его за руку и повалил на пол, нож из его руки выпал. Он хотел дотянуться до ножа, но я своим телом его сдерживал, чтоб он не дотянулся. Потом один из моих друзей, который был на посту, ударил его ногой и убрал с меня".

Он пояснил, что "рана на спине не даёт о себе знать, но пока не зажила", после чего Чингиз Ахмадов пожелал ему выздоровления. "Зато теперь будешь эту историю внукам рассказывать", – обнадежил он раненого полицейского.

К 11.15 мск 8 января публикация Чингиза Ахмадова набрала 12,9 тысячи просмотров, под ней размещено 189 комментариев, большинство из них на чеченском языке. Их авторы пожелали Товбулатову выздоровления.

Аналогичные комментарии опубликованы и под видеозаписью беседы Ахмадова и Товбулатова, размещенной в Instagram-паблике eldit_net, на который подписаны 217 тысяч пользователей. Там публикация набрала к 11.15 мск 8 января 24,9 тысячи просмотров, под ней размещено 104 комментария.

Перестрелка в Грозном стала вторым за 2020 год вооруженным инцидентом в Чечне с жертвами среди силовиков. Ему предшествовала спецоперация в Октябрьском районе Грозного, в которой 13 октября были убиты четыре предполагаемых боевика и два сотрудника силовых структур, а еще один силовик был ранен. После спецоперации были задержаны хозяин дома, в котором находились предполагаемые боевики, и две его жены, одна из которых была беременная, рассказал местный житель. Около месяца спустя, в ноябре, родственникам были выданы тела хозяина дома, его беременной жены и брата, сообщила 5 января "Новая газета". По данным издания, задержанная вторая жена – 14-летняя сирота из Дагестана, все еще находится в отделе полиции.

Напомним, 2 января адвокат Магомед Беков подал в СКР заявление о задержании родственников убитых в Грозном уроженцев Чечни. Чеченские силовики задержали отца, мать и сестру уроженца Ингушетии, принимавшего участие в нападении на силовиков в Грозном, сообщил представитель ингушского тейпа Сараждин Султыгов. О местонахождении задержанных ничего не известно, отметил он 7 января.