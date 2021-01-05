"Новая газета" сообщила о смерти задержанных после октябрьской спецоперации в Грозном

05 января 2021, 19:45

Тела хозяина дома, в котором были убиты предполагаемые боевики 13 октября 2020 года в Грозном, а также его беременной жены и брата были выданы родным спустя около месяца после их задержания, сообщила сегодня "Новая газета". По ее данным, задержанная вторая жена – 14-летняя сирота из Дагестана, все еще находится в отделе полиции.

Как писал "Кавказский узел", 13 октября 2020 года в Октябрьском районе Грозного впервые с декабря 2016 года был введен режим контртеррористической операции. Силовики заблокировали дом, в котором, по их данным, находились предполагаемые боевики. В перестрелке были убиты четыре предполагаемых боевика, погибли два сотрудника Росгвардии, один силовик был ранен. После спецоперации были задержаны хозяин дома, в котором находились предполагаемые боевики, и две его жены, одна из которых была беременная, сообщил местный житель. На допросы, по словам источников в силовых структурах, также доставлялись родственники убитых.

Согласно озвученным Рамзаном Кадыровым данным силовиков, предполагаемые боевики прибыли из-за границы и планировали в Чечне серию терактов. Глава Чечни в тот же день назвал имена убитых предполагаемых боевиков. Это, по его словам, 32-летний Майрбек Имамурзаев, 24-летний Магомед Цураев, 27-летний Магомед Магомедов и 28-летний Рамзан Муртазалиев. По словам Кадырова, силовики знали о боевиках заранее и готовились их поймать. "Помогли в определении местоположения террористов местные жители, которые вовремя сообщили о подозрительных лицах в одном из частных домовладений", - написал Кадыров в своем Telegram-канале в день спецоперации.

Тела хозяина дома, в котором проходила спецоперация, Ислама Исаханова, его беременной жены и старшего брата Ибрагима, родственникам выдали в начале ноября 2020 года, а вторая жена Исаханова – сирота из Дагестана - все еще остается в отделе полиции, говорится в статье "Мухаммад, Аиша и чеченская полиция", опубликованной сегодня на сайте "Новой газеты".

О судьбе задержанных после спецоперации в Грозном издание узнало от источника в Управлении ФСБ России по Чеченской Республике. По официальной версии, Ислам Исаханов, его первая жена и брат погибли в ДТП на новой трассе через Терский хребет, соединяющей чеченский Серноводск и ингушскую станицу Сунжа (бывшая Слепцовская). По данным УФСБ, машина была обнаружена расстрелянной. Однако в официальных сводках МВД ни происшествие с расстрелом машины, ни ДТП с гибелью трех человек не значатся, отмечает автор статьи Елена Милашина. Но факт похорон всех троих изданию подтвердили как многочисленные очевидцы, так и родственники первой жены Исаханова, указывает она.

Беременная женщина, как сообщил изданию источник в ФСБ, через несколько дней после задержания была доставлена в больницу, где у нее произошли преждевременные роды. Недоношенный ребенок погиб, а женщину вернули в отдел полиции, где она находилась сразу после задержания. О том, что женщина потеряла ребенка после задержания, сообщил в ноябре также анонимный Telegram-канала 1Adat.

Вторая жена Ислама Исаханова, как выяснила Милашина, это 14-летняя жительница Дагестана. Согласно данным органов опеки и попечительства Дагестана, опекуном девочки значится брат ее дедушки. С октября 2020 года девочка была на семейном обучении, но ни разу не выходила на связь со своими учителями и пропустила все аттестационные тесты. Накануне Нового года "Новой газете" удалось абсолютно точно и доказательно установить, что 14-летняя жена Исаханова жива и уже почти три месяца содержится на территории одного из отделов полиции Грозного. Сотрудник следственного управления по Чечне сообщил изданию, что с девушкой проводят следственные действия, так как она якобы дала признательные показания о своей причастности к чеченскому подполью.

Примечательно, что вместе с Исламом Исахановым в ночь на 14 октября 2020 года был задержан и брат его беременной жены. Оба мужчины известны как "врачи", которые "лечат по сунне", сообщает Елена Милашина, уточняя, что их фирма занималась распространением БАДов якобы для лечения разных заболеваний по всем регионам Кавказа. Шурина Исаханова выпустили через несколько дней после задержания, мужчина был сильно избит, напуган и подавлен, приводятся в статье слова его родственника.

Помимо судьбы задержанных, в статье Милашиной рассказываются и подробности о той спецоперации. Как удалось выяснить "Новой газете", 13 октября трое сотрудников транспортного ОМОНа Росгвардии по Чечне (двое штатных и один стажер) пришли в домовладение Ислама Исаханова по наводке местных жителей в поиске наркоманов, но их там встретили вооруженные люди. Контртеррористическую операцию объявили уже постфактум, когда прибывшие на подмогу боевики были убиты бойцами спецподразделения, а всех гражданских лиц, проживавших в доме, включая находившуюся на пятом месяце беременности жену домовладельца, задержали, сообщает Милашина. Силовики не стали задерживать только 8-летнего ребенка, который находился в доме во время штурма, пишет она со ссылкой на свои неназванные источники.

После октябрьской спецоперации в Грозном силовики похитили несколько человек, но их родственники не стали жаловаться, заявили в декабре авторы анонимного Telegram-канала 1Adat. Жители Чечни боятся писать жалобы и обращаться за правовой помощью, чем только вредят своим близким, заявили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.