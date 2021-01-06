Пользователей соцсетей обеспокоила судьба сироты из Дагестана в Грозном

06 января 2021, 20:24

Сведения о задержании в Грозном 14-летней сироты из Дагестана, которая в этом возрасте уже была одной из жен взрослого мужчины, встревожили пользователей соцсетей. Детский омбудсмен обязана проверить, как соблюдаются права этой девочки, заявили авторы комментариев.

Как писал "Кавказский узел", 13 октября 2020 года в Октябрьском районе Грозного прошла спецоперация. Силовики заблокировали дом, в котором, по их данным, находились боевики. В перестрелке были убиты четыре предполагаемых боевика, погибли два силовика, один был ранен. После спецоперации были задержаны хозяин дома и две его жены, сообщил местный житель. На допросы, по сведениям от источников в силовых структурах, также доставлялись родственники убитых. "Новая газета" 5 января сообщила о смерти троих задержанных после октябрьской спецоперации. По данным издания, одной из задержанных жен хозяина дома оказалась 14-летняя сирота из Дагестана, которая все еще находится в отделе полиции.

Рассказ о 14-летней жене жителя Грозного, задержанной силовиками, встревожил авторов комментариев к материалу "Новой газеты". Они выразили возмущение тем, что девочка-сирота в таком юном возрасте оказалась супругой взрослого мужчины и была задержана силовиками. Детский омбудсмен обязана озаботиться судьбой этого ребенка, сочли интернет-пользователи.

«Вот тут бы матушке Кузнецовой (Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова – прим. «Кавказского узла») возбудиться, строго говоря. [...]. Растлили ребенка, а теперь менты насильно удерживают непонятно в каком юридическом статусе», - пишет Мария Добрушина под статьей «Новой газеты» на странице издания в соцсети «ВКонтакте». Публикация за сутки набрала более 5 тысяч просмотров и 12 комментариев.

«Считается, что в полиции девочка в безопасности», - сыронизировала Алла Сальникова. «А ничего что "жене" 14 лет?» - возмутилась Лариса Гаврилова. «Так сирота же. Да и какая она жена? Вторая "жена" - сожительница, юридически прав жены у неё нет. А рассчитывать на одну религиозность опального "мужа" - наивно. Но, возможно, выбора у нее не было», - рассуждает Екатерина Каменщикова.

«Извините, конечно. А что она там делает в отделе полиции?? Живет??» - удивилась Елена Романова. «Мрак в Чечне… как был, так и остался», - резюмирует Виктор Байшев.

Похожие рассуждения изложили авторы комментариев под статьей "Новой газеты" на странице в Facebook, которая за сутки собрала 105 комментариев.

«14 летняя жена? В своём уме? Это уголовно наказуемое деяние», - пишет Елена Никольская. «Это Кавказ. Там часто действуют свои законы. Все вопросы - к российской власти», - возразил Илья Калинин. «Там вообще хоть какие-то законы работают? Или кто сильнее, тот и прав, как в джунглях?» - интересуется Кристина Резникова. «Территория беззакония», - считает Клемент Тильтильбойм. «Дикие люди и дикие нравы. Бедная девочка, куда теперь этой сироте податься и кто ее спасет из лап этого "правосудия"», - сочувствует ребенку Yuliya Turpakova.

«Такого быть не может, чтоб в 14 лет разрешили выйти замуж. Тем более сирота!!! Куда смотрит опека??? И чем, интересно, занимается в республике детский омбудсмен???» - возмущена Ольга Цветкова.

Комментарии с возмущениями на эту тему оставили и в анонимном Telegram-канале 1adat, который сделал репост статьи «Кавказского узла» с информацией о смерти задержанных после спецоперации в Грозном и о 14-летней жене одного из задержанных.

«Мракобесие какое-то. Одни считают нормой похитить человека, а другие - выдать замуж 14-летнюю девочку», - пишет Zahratuun. «Интересно, как она за него замуж вышла и стала второй женой? Не в курсе? Его старшие приходили к ним домой и все как положено, думаю, да. Как вы думаете?» - интересуется здесь же Mарио.

На сайте уполномоченного при президенте России по правам ребенка к 20.15 мск 6 января реакции Анны Кузнецовой на информацию о судьбе 14-летней сироты из Дагестана не опубликовано.

Из Чечни и ранее поступала информация о многоженстве и ранних браках. Так, 16 мая 2015 года в Грозном состоялась свадьба 57-летнего Нажуда Гучигова, занимавшего должность главы РОВД Ножай-Юртовского района Чечни, с 17-летней местной девушкой. Свадьба имела большой общественный резонанс в России, подняла вопрос о правах женщин и вызвала споры о многоженстве. Несовершеннолетняя девушка, по данным ряда СМИ, стала второй женой Гучигова одновременно с предыдущей супругой. Выдвигались предположения о принуждении несовершеннолетней к браку. Сам Гучигов, руководство Чечни и занимавший тогда пост детского омбудсмена России Павел Астахов эти предположения опровергали. Скандальная свадьба в Чечне выявила проблему непонимания жительницами Чечни своих прав и гарантий, заявили опрошенные "Кавказским узлом" юристы и правозащитники.

Информацию о происходящих в Чечне спецоперациях и вооруженных инцидентах "Кавказский узел" публикует в специальной хронике.