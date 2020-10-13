Власти Чечни назвали имена убитых в Грозном

13 октября 2020, 14:10

Опознаны предполагаемые боевики, убитые сегодня в перестрелке с силовиками в Грозном. Все четверо находились в розыске и скрывались за границей, в том числе в Сирии, сообщил Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Октябрьском районе Грозного впервые с декабря 2016 года был введен режим контртеррористической операции. Силовики заблокировали дом, в котором, по их данным, находились предполагаемые боевики. В перестрелке убиты четверо предполагаемых боевиков, погибли два сотрудника Росгвардии и один полицейский. Согласно озвученным Рамзаном Кадыровым данным силовиков, предполагаемые боевики прибыли из-за границы и планировали в Чечне серию терактов. Семьям погибших в перестрелке силовиков глава Чечни пообещал помощь от фонда Ахмата Кадырова.

Убитые силовиками в Грозном находились в розыске, сообщил Рамзан Кадыров. "Все последнее время эти "шайтаны" были в бегах за пределами России, прятались в Сирии и в других странах. <...> они вернулись и решили провести ряд терактов", - заявил глава Чечни в своем Telegram-канале.

Кадыров опубликовал фотографии 32-летнего Майрбека Имамурзаева, зарегистрированного в селе Дарбанхи Гудермесского района, и трех уроженцев Грозного: 24-летнего Магомеда Цураева, 27-летнего Магомеда Магомадова, 28-летнего Рамзана Муртазалиева. Относительно Муртазалиева указано, что он с 2014 года подозревается в причастности к боевикам.

Сегодняшняя спецоперация в Грозном стала также второй в Чечне за три дня. 11 октября два предполагаемых боевика были убиты во время контртеррористической операции в Серноводском районе республики вблизи границы с Ингушетией. Вчера, 12 октября, источники сообщили, что убитые опознаны как Рустам Борчашвили и Казбек Байдулаев. Об особенностях правового режима контртеррористической операции можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Режим контртеррористической операции (КТО)".

Связанный с силовиками Telegram-канал "Розыск Ингушетия" еще 10 сентября разместил ориентировку на Рамзана Муртазалиева, 1992 года рождения, сопроводив ее той же фотографией, что и в сегодняшней публикации Рамзана Кадырова. Согласно сообщению "Розыск Ингушетия", Муртазалиев "причастен к организации и совершению резонансных террористических актов и нападений на гражданское население и силовиков". Разыскиваемый назван членом организации "Вилайат Кавказ"*, которая входит в "Исламское государство"* (Примечание "Кавказского узла": организация создана в 2015 году на основе действовавшего в регионе "Имарата Кавказ"*, "Вилайат (вилаят) Кавказ"* возглавил руководитель "Имарата Кавказ"* Рустам Асельдеров, указано в публикации "Коммерсанта" от 5 декабря 2016 года).

"Кавказский узел" не может подтвердить или опровергнуть эту информацию Telegram-канала.

Ранее, в мае, силовики сообщали о поиске в лесном массиве на границе с Чечней боевиков во главе с Асланом Бютукаевым, который также считается боевиком "Имарата Кавказ"*, указано в биографической справке о Бютукаеве, подготовленной "Кавказским узлом".

Информацию о происходящих в Чечне спецоперациях и вооруженных инцидентах "Кавказский узел" публикует в специальной хронике. Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

* организация признана террористической и запрещена в России решением суда.