Силовики помешали протестующим в Цхинвале заменить испорченный тент

26 декабря 2020, 01:22

В единственном тенте, под которым могут укрыться участники круглосуточной акции на площади в Цхинвале, образовалась дыра, но милиция не дала растянуть новый.

Как писал "Кавказский узел", с 4 декабря в Цхинвале проходит круглосуточная акция протеста, организованная родственниками Инала Джабиева. Они требуют эффективного расследования обстоятельств его смерти, наказания виновных и отставки генпрокурора. Вдова Инала Джабиева Оксана Сотиева обратилась и к бывшему президенту России Дмитрию Медведеву, которому напомнила об участии мужа в августовской войне 2008 года.

Активисты дежурят на Театральной площади в Цхинвале посменно. Протестующие жаловались, что силовики не дали им поставить палатку на площади, мешают провозить топливо для керосинового обогревателя, запрещают передавать еду протестующим. В преддверии Нового года мэрия установила на площади елку, а протестующие - импровизированный мемориал памяти Инала Джабиева.

Тент, растянутый активистами над скамейками, прогорел из-за работы керосинового обогревателя, а растянуть новый силовики не дали, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Оксана Сотиева. "Тент растянут не так высоко, и от пламени керосиновой горелки образовалась дыра. Мы хотели заменить на новый, но милиция сказала, что у них приказ и что приносить новый нельзя", - сказала она.

Не смотря на мороз, на площади остаются до 40 участников акции. Вечером 25 декабря там дежурит и вдова Инала Джабиева. Она и мать ее покойного супруга попеременно сменяют друг друга.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Цхинвале было +3, ночью температура воздуха упадет до -3. Осадки не ожидаются. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Бывший вице-спикер парламента Дмитрий Тасоев намерен быть на площади рядом с семьей Инала Джабиева в новогоднюю ночь. "Я, как гражданин этой республики, который сочувствует горю этой семьи, с 18.00 31 декабря по 18.00 1 января обещаю находиться на площади рядом с семьей Инала Джабиева", - сказал Тасоев корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Оксаны Сотиевой, электронное письмо на имя Дмитрия Медведева уже отправлено. "Завтра знакомая наша уезжает в Москву, и она также заберет с собой бумажный вариант нашего обращения и там отправит в приемную Дмитрия Анатольевича. Мы просто должны обращаться во все ведомства и ко всем, кто хоть как-то может помочь нам в справедливом расследовании" , - сказала она.

По словам Сотиевой, пока прокуратура не назначила повторную экспертизу. "Мы интересовались, и пока в прокуратуре не определились с местом назначения этой экспертизы, которая должна определить какая из двух имеющихся судебно-медицинских экспертиз должна быть направлена в суд с остальными материалами дела", - сказала вдова Джабиева.

Инал Джабиев был задержан по делу о покушении на главу МВД Игоря Наниева. 28 августа Джабиев скончался, а в интернете появились фото его тела со следами жестокого избиения. За смертью Джабиева последовали массовые митинги, отстранение Наниева, затем отставка премьер-министра Эрика Пухаева и всего правительства. По делу о смерти Джабиева были задержаны восемь сотрудников МВД, после чего был отстранен от должности замглавы ведомства Андрей Цховребов. Вдова Джабиева не поверила итогам экспертизы, когда прокуратура назвала причиной его смерти сердечную недостаточность на фоне отмены наркотического препарата. Эта версия расходится и с рассказом задержанного вместе с Джабиевым Николая Цховребова о жестоких пытках. 16 декабря в прокуратуру Южной Осетии поступила судебно-медицинская экспертиза от местного эксперта, которую родные Инала Джабиева потребовали приобщить к делу о его смерти.

25 ноября журналист издания "Площадь Свободы" Руслан Тотров указал, что расследование смерти Джабиева напоминает дело владикавказца Владимира Цкаева, который скончался после допроса в отделе полиции Владикавказа в ночь на 1 ноября 2015 года. В причастности к смерти Владимира Цкаева обвинены 10 полицейских. Их пытались отпустить на свободу, но митинги и замена следователей не позволили спустить дело на тормозах, отмечается в справке "Кавказского узла" "Дело Цкаева: смерть после допроса в полиции".