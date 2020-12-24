Врачи сообщили о состоянии найденных армянских солдат и сельчан

24 декабря 2020, 02:30

Мирные жители, обнаруженные в лесу в Гадрутском районе, выписаны из больницы под наблюдение врачей, солдаты получили обморожение и продолжают лечение в больнице, сообщил сотрудник медцентра в Степанакерте. Пропавшие не выходили на связь более двух месяцев, однако родные не теряли надежду найти их.

Как писал "Кавказский узел", с территорий, перешедших под контроль Азербайджана, домой вернулись шестеро считавшихся пропавшими без вести армянских солдат, сообщил лидер Нагорного Карабаха Араик Арутюнян, опубликовав фамилии военнослужащих.

10 ноября вступило в силу подписанное представителями Армении, Азербайджана и России соглашение о прекращении боев, которые велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября. В зону конфликта вошел российский миротворческий контингент. По условиям соглашения о режиме прекращения огня две трети территории, которую до 27 сентября контролировал Степанакерт, переходит под контроль Баку. Какие это территории, отмечено на подготовленной "Кавказским узлом" карте.

В ходе поисковых работ на территориях, перешедших под контроль Азербайджана в ходе военных действий, были найдены шесть солдат, а затем еще двое гражданских лиц, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник службы по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха Унан Тадевосян.

«Военнослужащие считались пропавшими без вести 70 дней, а гражданские лица Микаел и Гегам Петросяны из села Могренис Гадрутского района Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха) – 61 день. Все они были обнаружены и вывезены в Степанакерт при содействии и сопровождении российских миротворцев и Международного комитета Красного Креста», - сообщил он.

Тадевосян рассказал, Микаелу Петросяну 85 лет, а Гегаму Петросяну – 64 года. Все шестеро военнослужащих являются солдатами срочной службы, отметил он. По словам Тадевосяна, все найденные солдаты и граждане нуждались в медицинском обследовании и лечении, потому сразу же были доставлены в больницу в Степанакерте.

Самочувствие гражданских лиц было удовлетворительным, поэтому по просьбе родственников их выписали 23 декабря, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник республиканского медцентра в Степанакерте «Родные гражданских лиц пожелали, чтоб они продолжали лечение дома, рядом с семьей [...] все медпроцедуры - уколы, прием лекарств, капельницы – медработники будут проводить на дому», - сказал сотрудник больницы.

Все шестеро военнослужащих нуждаются в длительном лечении, потому будут находиться в стационаре, отметил он. "У них проблемы с нижними конечностями из-за переохлаждения", - рассказал медработник.

Пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что социальные программы для поддержки семей, чьи родные находились в плену или ранее считались без вести пропавшими, а также погибших в плену, находятся стадии разработки.

Родные не теряли надежду найти пропавших без вести

Микаел Петросян и Гегам Петросян являются отцом и сыном, их нашли в лесах рядом с общиной Могренис 21 декабря, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" внук Микаела Петросяна и племянник Гегама Петросяна Гор Петросян.

«Последний раз они звонили 21 октября. Вплоть до 21 декабря от них не было вестей. Мы обращались во все инстанции, которые занимались вопросами без вести пропавших - в Армении и в Арцахе. Мы предполагали, что они могли скрываться только в лесу, так как хорошо знали эти местности. Когда начались поисковые работы в Гадрутском районе, то до последнего верили, что дед и дядя выжили в лесу, так как являются опытными егерями», - рассказал он.

Родственники "расспрашивали постовых на передовой линии, и они говорили, что из леса никто не выходил", сказал Гор Петросян. "Мы были уверены, что они прячутся в лесу рядом с селом, поисковая группа искала их там, где мы предполагали", - пояснил он.

Гор Петросян рассказал, что пришел забрать деда и дядю из больницы домой, так как родные ждут их. «Мы будем жить в Степанакерте. У нас съемное жилье. Никто из нас не желает уехать из Карабаха. Особенно дед - он уверен, что наше село будет освобождено, и мы все вернемся в свои дома», - сказал он.

Гегам Петросян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что «во время эвакуации жителей села отец категорически отказался покидать свой дом, где он родился, вырос, создал свою семью и растил внуков». «Ни на какие уговоры не поддался, даже не послушал главу нашей общины. Мне пришлось эвакуировать женщин и детей, а я сам остался с отцом. Мы ушли в леса, взяв с собой припасы на долгое время. А когда припасы закончились, то ели то, что находили в лесу – всякие ягоды, корнеплоды. Связаться с родными не удавалось, так как связи не было. Когда прошло много времени, я предложил тропами попробовать пробраться к Степанакерту. Но отец строго запретил этого делать, сказал, что будем ждать в лесах вокруг нашей общины. А так как он старший в семье, мне оставалось только подчиниться», - пояснил он.

Гегам Петросян выразил сомнение, что в лесах еще могут быть гражданские лица или военные. «Не все так хорошо знают местность и умеют выживать в дикой природе, как мы, так как кроме врага там есть опасность встретить диких животных», - сказал он.

Бабушка солдата Руслана Туманяна Карине Туманян сказала, что от внука не было вестей с 8 октября. «Мы обращались во все инстанции Армении, Арцаха, международные гуманитарные организации, и даже обращались к российским миротворцам. Мы даже сдали ДНК-тексты и постоянно посещали морги. Ни на минуту не прекращали требовать, чтоб нам что-то хоть сообщили о внуке», - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Весть о том, что найдены шесть военнослужащих, родные солдата услышали дома, от знакомого, имена тогда не назывались, сказала Карине Туманян. «Мы надеялись, что наш мальчик среди этих солдат. Или среди них есть тот, который хоть что-то знает о нем. Когда стали известны имена и среди них оказался наш Руслан, то мы примчались в Степанакерт. Сейчас родители, я, другие родные ждем его выздоровления. Но врачи говорят, что всем шестерым предстоит долгое лечение и операции. Особенно сильные у них проблемы с ногами – отморожены. Сейчас врачи делают все, чтобы избежать ампутации», - сказала она.

«Мы стремились выжить, выйти из окружения и поддерживали друг друга», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" военнослужащий Николай Степанян.

Военный Арман Армаганян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что неоднократно предпринимал попытки связаться с родными, но плохая связь не позволяла это сделать, и лишь один раз удалось дозвониться брату и успеть назвать место, где они находятся. Солдаты знали, что находятся в окружении азербайджанских войск, постоянно слышали выстрелы и пытались идти в том направлении, где было относительное спокойствие, сказал он. Армаганян сказал, что они спали в лесах, дежуря по очереди, питались плодами леса или тем, что находили в опустевших селах.

Солдат Артур Арутюнян сказал, что они «с самого начала решили, что лучше умереть, чем попасть в плен».

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".