Волгоградские активисты потребовали усилить соцподдержку в период пандемии

21 декабря 2020, 15:28

Семьи с детьми и переболевшие коронавирусом люди нуждаются в поддержке, а власти страны отделываются мизерными выплатами, заявили активисты "Левого фронта" на сегодняшних пикетах в Волгограде. Прохожие назвали недостаточными обещанные президентом пять тысяч рублей на каждого ребенка до семи лет.

Как сообщал "Кавказский узел", еще 30 мая члены регионального отделения "Левого фронта" провели в Волгограде серию пикетов, потребовав от властей оказания материальной поддержки населению в условиях длительного карантина из-за коронавируса. Прохожие согласились с требованиями пикетчиков, посетовав на слабую государственную поддержку во время кризиса.

Активисты движения "Левый фронт" Татьяна Педан и Анатолий Николаенко провели сегодня у здания облдумы в Волгограде два одиночных пикета. У них были плакаты "Новые выплаты гражданам!", "25 тысяч рублей на каждого ребенка до 18 лет!", "Пособия заболевшим коронавирусом" и другие.

Президент пообещал семьям с детьми по пять тысяч рублей на каждого ребенка, но этого недостаточно, заявила корреспонденту "Кавказского узла" Татьяна Педан. "Почему, действительно, не оказать помощь не для галочки, как это было сделано сейчас - как бы между прочим. Надо помочь всем семьям с детьми. Что, дети восьми, девяти, десяти и пятнадцати лет не нуждаются в господдержке? Нужно выдать хотя бы 25 тысяч на каждого ребенка до 18 лет", - считает активистка. По словам Татьяны Педан, пять тысяч выплатят на ее внучку. "А двоим внукам не положено, хотя им по 15 лет", - сказала она.

Обещание о выплатах в размере пяти тысяч рублей на ребенка Владимир Путин дал 17 декабря, в завершение ежегодной большой пресс-конференции. Он уточнил, что выплаты получат семьи с детьми до семи лет включительно. Путин назвал эту выплату "небольшим скромным" подарком перед Новым годом, в связи с тем, что из-за эпидемиологической обстановки в этом году отменены детские елки, массовые мероприятия, передал в тот же день "Интерфакс".

Активисты "Левого фронта" предлагают также выплачивать по 15 тысяч тем, кто переболел коронавирусом в легкой форме, и 30 тысяч тем, кто перенес болезнь тяжело. Семьям, которые потеряли близких, по их мнению, нужно выплатить по 100 тысяч рублей. "Я считаю, что для нашего государства это не такая значительная сумма. У нас есть много корпораций, где значительный пакет акций принадлежит государству. Так вот, будет справедливо, если в этот раз эти корпорации обойдутся без многомиллионных дивидендов для себя любимых, а деньги государство потратит на помощь людям, пострадавшим от коронавируса, вынужденных долгое время восстанавливаться после тяжелого течения болезни", - пояснила Татьяна Педан.

Она отметила, что "Левый фронт" собирает подписи с требованием поддержки пострадавших от коронавируса, они будут переданы в Госдуму.

Анатолий Николаенко озвучил те же предложения, что и Татьяна Педан. "Каждому ребенку нужно выдать 25 тысяч, а не пять, и не до семи, а до 18 лет. Что, после семи лет дети ни в чем не нуждаются? Помочь нужно и тем, кто пострадал от коронавируса. Хотелось бы, чтобы от государства были конкретные шаги по этому поводу, а не просто расчет на то, что люди выплывут сами. Я вот например, как "ипэшник" (индивидуальный предприниматель. - Прим. "Кавказского узла"), ни под какую программу поддержки не подхожу", - сказал Анатолий Николаенко корреспонденту "Кавказского узла".

Еще до начала пикетов у здания облдумы дежурили трое полицейских. Они записали данные пикетчиков и сфотографировали их плакаты. То же самое сделал сотрудник охраны, вышедший из облдумы, передал корреспондент "Кавказского узла".

Прохожие поддержали требования активистов

Прохожие в основном проходили мимо пикетирующих, при этом читали плакаты. "Требования, конечно, справедливые. Вы знаете, это так несправедливо – делить детей на тех, кому положена поддержка, и тех, кому нет. У меня дочери только что исполнилось 18. Выплату, которую несколько раз платили детям до 16, мы не получили. Я даже успокоилась – теперь на помощь государства нечего и рассчитывать, и ждать подачек не придется, потому что ребенок совершеннолетний. Но трудно понять, о чем думают в правительстве, полагая, что дети, которым пришлось сдавать ЕГЭ, нуждаются меньше, чем те, кому нет восьми лет", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" прохожая, представившаяся Полиной.

Похожий, представившийся Алексеем Владимировичем, сказал корреспонденту "Кавказского узла", что его семья получит пять тысяч на ребенка. "Этих денег хватит на сладости, может, подарок какой недорогой купим на двоих со старшим сыном, которому девять. Сладости - это хорошо, но государству надо подумать о том, как обеспечить детей техникой – теми же ноутбуками. Весной сын учился дистанционно, жена дистанционно работала. Дома у нас один компьютер, его рвали на части. В сентябре в школу пойдет младший сын, и если ситуация с дистанционным обучением повторится, нам придется брать кредит, потому что заработать всем на компьютеры сложно", - отметил волгоградец.

Пенсионерка Нина Сергеевна рассказала, что выплата полагается ее внучке. "У дочери детей двое – одному шесть, другому 16. Вот когда весной по 10 тысяч платили, она покупала бассейн на дачу детям. Они в нем все лето плескались. А теперь дадут пять тысяч, и только на одного - это, конечно, очень мало. У нас почти вся семья переболела коронавирусом, много денег ушло на лекарства. Ну эти пять тысяч пустим на Новый год - что-то из еды на стол купим, вот и все", - сказала жительница Волгограда корреспонденту "Кавказского узла".

Молодая мать Алина заявила корреспонденту "Кавказского узла", что "пять тысяч - это смешно". "Игрушку какую-нибудь купим. А хотелось бы компьютер или ноутбук ребенку - ему скоро в школу, а сейчас все идет к дистанционному обучению. А чтобы купить нормальный компьютер, надо тысяч 50", - отметила она.

Еще один прохожий, назвавшийся Сергеем, согласился с протестующими, что власти проявили "странную избирательность", а сама сумма выплаты мала. "Дети вроде не только до семи лет подарки хотят. У меня детей нет, но я за семьей сестры наблюдаю – там президент только одного из детей постоянно одаривает. Весной деньги не достались племяннику, которому уже исполнилось 16, теперь он опять в пролете. Причем, в деньгах нуждается как раз старший, поскольку берет уроки у репетиторов. Ни за что не поверю, что в России не хватит денег, чтобы выплатить по пять тысяч всем детям без исключения", - заключил волгоградец.

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