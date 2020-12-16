Массовая вакцинация от COVID-19 начата в Волгоградской области

16 декабря 2020, 18:00

Первая тысяча добровольцев уже привилась от коронавируса в Волгоградской области, сообщили в облздраве. Первыми прививки получают медработники и учителя. Часть жителей Волгоградской области не готовы прививаться, опасаясь неизученных последствий применения вакцины.

Как писал "Кавказский узел", 12 октября первые восемь добровольцев были привиты от коронавируса в Волгоградской области. Вакцинация прошла без осложнений, сообщили в больнице. Сами местные жители рассказали, что пришли на прививку, чтобы обезопасить себя от заражения. 8 декабря Волгоградский облздрав подтвердил случаи COVID-19 у врачей после вакцинации. Эти сотрудники находились в тесном контакте с больными, и иммунитет после первой дозы вакцины у них не успел выработаться, заявила замглавы Комитета здравоохранения Волгоградской области. Тогда же она рассказала, что ориентировочно 9 декабря ожидается поставка 1000 доз вакцины "Спутник V", а в целом регион подписал соглашение о поставке партии вакцины в объеме 2156 доз.

За последние сутки в Волгоградской области диагноз COVID-19 подтвердился у 273 человек, и общее число инфицированных за период пандемии составило 31 302. На лечении остаются 1187 зараженных, 383 человека умерли. На главной странице "Кавказского узла" не реже чем раз в четыре часа обновляется карта со статистикой распространения коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в Южном федеральном округе, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В Волгоградской области начата массовая вакцинация от коронавируса

От коронавируса в Волгоградской области привиты первые 1000 добровольцев, сообщил сегодня в ходе брифинга в региональном информационно-аналитическом центре замглавы областного комитета здравоохранения Николай Алимов.

По его словам, 15 декабря в регион поступила крупная партия вакцины, объем поставки составил 1300 доз. Чиновник отметил, что первыми прививают медработников и представителей социальной сферы, в регионе работает 13 прививочных пунктов, в том числе в районах. Он также отметил, что прививку нужно делать в два этапа с интервалом в три недели. Все прививочные центры будут работать и в новогодние каникулы, чтобы те, кому необходимо пройти второй этап вакцинации, смогли это сделать.

Алимов отметил, что "формирование иммунитета при вакцинации происходит после введения второй дозы, поэтому тем, кто прививается, необходимо соблюдать все требования эпидбезопасности, как и в случае без вакцины". "После первой дозы есть риск инфицирования, потому что иммунитет еще не сформировался", - сказал он.

Замглавы облздрава рассказал, что в ходе пандемии коронавируса 2745 медработников в Волгоградской области заболели COVID-19. По его словам, после получения первой части вакцины от коронавируса волгоградские медработники чувствуют себя нормально и продолжают работу.

"Основная масса медработников соглашается на вакцинацию, понимая и видя ситуацию, которая происходит с вирусом в плане клинического течения заболевания, насколько он коварен и как может быть непредсказуем, - сказал Алимов. - Вакцина дает возможность не заболеть. Каждый медработник это понимает, поэтому они активно прививаются".

Жители Волгоградской области не доверяют новой вакцине

Часть опрошенных корреспондентом "Кавказского узла" жителей Волгоградской области рассказали, что опасаются вакцинации из-за неизученных последствий применения вакцины.

"Конкретно с этим вопросом я побывала у своего лечащего врача. Он сказал, что рекомендует мне подождать минимум полгода, до весны, чтобы понять, как действует вакцина. Именно к этому времени, по его мнению, у медработников будет та самая bigdate наблюдения за привитыми, которая позволит на основании большого массива данных решить вопрос о прививке. С точки зрения логики это выглядит правильно, поэтому я последую рекомендации своего доктора", - рассказала менеджер по связям с общественностью АНО "Волгоградский центр международного гуманитарного сотрудничества" Елена Шаркова.

По ее словам, с точки зрения заботы о своем здоровье, боязни коронавируса и невозможности вести прежнюю активную жизнь ей очень хотелось бы сделать такую прививку. "Но сейчас в стране и в Волгограде для этого нет никаких возможностей, т.к. вакцина поставляется лишь для определенных категорий населения. Что касается вида вакцины, то я много прочитала об их разновидностях, познакомилась с мнениями многих специалистов. И пока наибольшее доверие у меня вызывает вакцина от "Вектора", отличающаяся от "Спутника V" по типу действия и производства. Так или иначе, решение о прививке мне придется принимать не раньше апреля 2021 года, следуя рекомендации своего врача. Для меня это кардинально важный вопрос, т.к в моей семье переболели и продолжают болеть в данный момент уже 14 человек", - добавила Елена Шаркова.

В России разрабатывают 26 вариантов вакцины от коронавируса в 17 научных учреждениях, заявила сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, важной задачей для борьбы с пандемией является разработка эффективных вакцинных препаратов. "И в России на сегодняшний день разрабатываются 26 вариантов в 17 научных организациях. Первые две вакцины уже зарегистрированы", - сказала Попова на встрече руководителей ведомств стран БРИКС, отвечающих за санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, передает РИА "Новости".

Медсестра городской поликлиники Наталья на условиях анонимности сообщила, что пока не будет делать прививку от коронавируса. "Я бы привилась вакциной того института, который изобрел вакцину от полиомиелита, сейчас он занимается разработкой вакцины от коронавируса, - сказала она. – Я спросила у своих врачей, они сказали без всяких объяснений, что прививаться не стоит сейчас. Но многие нормально переносят прививку от коронавируса".

Переболевший коронавирусом журналист Вячеслав Ященко заявил, что в ближайшие полгода будет "пользоваться собственными антителами". "А дальше по ситуации: будут антитела - не нужна вакцинация. Не будет – привьюсь", - сказал он.

Волгоградец Алексей Федин пока не будет прививаться. "Прививка не гарантирует, что я не заболею, - заявил он. - Посмотрим потом. Если не будет заражения привитых, то возможно".

Житель Волгограда Владимир Тельпук прививаться не будет, так как не доверяет вакцине. "Эта вакцина не прошла полный цикл проверки", - заявил мужчина.

Опрос не носит репрезентативный характер и отражает лишь частные мнения жителей Волгоградской области.