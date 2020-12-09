Волгоградский облздрав подтвердил случаи COVID-19 у врачей после вакцинации

09 декабря 2020, 03:30

В Волгограде зафиксированы случаи заболевания коронавирусом среди медработников, получивших вакцину от инфекции. Эти сотрудники находились в тесном контакте с больными, и иммунитет после первой дозы вакцины у них не успел выработаться, заявила замглавы комитета здравоохранения Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", 12 октября первые восемь добровольцев были привиты от коронавируса в Волгоградской области. Вакцинация прошла без осложнений, сообщили в больнице. Сами местные жители рассказали, что пришли на прививку, чтобы обезопасить себя от заражения.

За последние сутки в Волгоградской области диагноз COVID-19 подтвердился у 255 человек, и общее число инфицированных за период пандемии составило 29 156. На лечении остаются 1074 зараженных, 343 человека умерли. На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем раз в четыре часа обновляется карта со статистикой распространения коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в Южном федеральном округе, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Получившие прививку от коронавируса волгоградские медработники чувствуют себя хорошо, однако среди них есть случаи заболевания, сообщила сегодня на брифинге замглавы областного комитета здравоохранения Елена Краснова.

Прививку от коронавируса в Волгограде получили 42 медработника, первыми привили сотрудников больниц №5 и №4, сказала она. По словам чиновницы, вакцинация проходит в два этапа, иммунитет вырабатывается через три недели после получения второй дозы вакцины.

Случаи заболевания коронавирусом наблюдались после получения первой дозы вакцины у сотрудников медучреждений, которые имели тесный контакт с заболевшими, рассказала Краснова. После второго этапа вакцинации никто из медработников не заболел, сказала она.

Краснова пояснила, что перед вакцинацией у всех медработников были взяты мазки на коронавирус, они дали отрицательные результаты. "Но человек мог уже находиться в состоянии заражения при отсутствии клинических симптомов", - сказала она. Чиновница уточнила, что в первые дни после заражения тест может показать отрицательный результат. "Эти люди были привиты, и буквально в первые 10-12 дней появились клинические симптомы заболевания. То есть иммунитет еще не успел выработаться", – отметила Краснова.

По ее словам, все 42 привитых перенесли вакцинацию достаточно благополучно для своего здоровья, никто не наблюдал поствакцинальных осложнений. "Мы мониторили в ежедневном режиме состояние здоровья после прививки первых медработников. Наблюдалось небольшое повышение температуры – до 37,2 градуса, оно проходило само без приема жаропонижающих препаратов", – рассказала она.

Краснова заявила, что еще порядка трех тысяч медработников готовы привиться от коронавируса.

Замглавы облздрава рассказала, что между администрацией Волгоградской области и министерством здравоохранения подписано соглашение о поставке партии вакцины в объеме 2156 доз, первые дозы получены и использованы для прививок работников инфекционных госпиталей в октябре и ноябре. Ориентировочно 9 декабря ожидается поставка 1000 доз вакцины "Спутник V" в регион, сказала она.

Минздрав поставил задачу привить до 30 процентов населения региона – чуть больше 700 тысяч человек, рассказала Краснова. По ее словам, прорабатывается вопрос увеличения числа прививочных пунктов до 12, тогда как сейчас их 10.

В регионе открыто восемь прививочных пунктов – в Волгограде, Волжском, Урюпинске, Камышине и Михайловке, сообщил 7 декабря со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области ТАСС.

"Планируется, что широкомасштабная вакцинация коснется не только групп риска, к которым относятся медработники, педагоги и соцработники, но и всех желающих", – отметила чиновница.

Вакцинация от коронавируса добровольная, рассказала она корреспонденту "Кавказского узла". "Если человек не хочет прививаться, никто не вправе его принудить к этому либо обязать. У нас вообще нет принудительной вакцинации, это касается и национального календаря прививок. Согласно статье пять 157 ФЗ "Об иммунизации населения РФ", каждый человек имеет право отказаться от вакцинации", – сказала она.