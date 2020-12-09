Участники пикетов в Волгограде выступили против дистанционного обучения

09 декабря 2020, 18:00

Дистанционное обучение дает низкий уровень знаний и вредит здоровью школьников, заявили участники девяти одиночных пикетов в Волгограде и были поддержаны прохожими. Госдума отправила на доработку раскритикованный пикетчиками законопроект о дистанционном обучении.



Как писал "Кавказский узел", весной школы Волгоградской области из-за эпидемии коронавируса были переведены на дистанционное обучение. В новом учебном году занятия возобновились в традиционном формате. При этом часть классов в различных школах Волгоградской области временно переводились на дистанционное обучение после того, как среди их учеников подтверждались тесты на коронавирус.

В июле в Волгограде прошла серия одиночных пикетов, участники которых, в частности, выступили против дистанционного обучения школьников. Они указали на то, что это накладывает большую нагрузку на родителей, а также, по мнению протестующих, создает серьезную угрозу физическому и психическому здоровью детей. Детский омбудсмен сообщила, что жалобы на дистанционное обучение были единичными.

Волгоградские коммунисты выступили против дистанционного обучения



Одиночные пикеты активисты сегодня провели с 14.00 до 15.00 по местному времени (13.00-14.00 мск) на площади перед зданием «Царицынской оперы». Пикетчики стояли с плакатами «Нет тотальной дистанционке!», «Требуем перерасчет за дистанционку студентам!», «Защитим школы для детей!» и другими.

Секретарь обкома КПРФ Андрей Шевченко сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что акции инициировали Сталинградский обком комсомола и Краснооктябрьский райком КПРФ. Он отметил, что в гайд-парке не требуется с огласование акций.

Как рассказал Шевченко, пикеты направлены против законопроекта, который определяет возможность с 2025 года переводить на дистанционное обучение старшеклассников и студентов вузов, независимо от коронавируса или пандемии. «Вторая часть этого законопроекта предполагает, что те, кто все-таки захочет учиться очно, могут за плату приходить в школы и в вузы. А кто не сможет заплатить, будет сидеть дома дистанционно. Этим нас делят уже на два класса – бедных и богатых. У очников будет выше уровень знаний, они смогут поступать в вузы и занимать высокие посты в стране. А кто не сможет получить полного образования, останется на втором плане, будут малооплачиваемыми или безработными», - заявил Андрей Шевченко.

Для дистанционного обучения у каждого должен быть компьютер или интернет, отметил Шевченко. «Но у нас во многих хуторах и селах вообще нет интернета. В многодетных семьях один компьютер на несколько детей, которые учатся одновременно. У меня дочка в третьем классе, в школу ходит с удовольствием, а за компьютером учиться не хочет, дети идут за компьютер из-под палки», - рассказал он.

Одна из участниц акций Татьяна Макарова раздавала листовки с информацией о вреде дистанционного обучения. «В листовках рассказываем, какой вреди наносится детям при таком обучении, - сказала она корреспонденту «Кавказского узла». – Во второй листовке комсомольцы описали, какое образование было при советском строе, и что стало происходить с образованием после 1991 года, как оно стало платным. У меня внучка закончила школу и техникум, работает сейчас на дистанционке, это очень тяжело. Я в прошлом учитель. Раньше медработники говорили, что дети могут сидеть за компьютером полчаса в день, а теперь они сидят с утра до вечера. У детей младшего возраста уже начинаются проблемы с позвоночником».

«КПРФ разработала прекрасный закон об образовании, который отклоняет «Единая Россия», - сказала корреспонденту «Кавказского узла» участница пикета Александра Золотарева. - В советское время давали нормальное университетское образование, после перестройки начали внедрять систему по западному образцу, это приводит к снижению интеллекта людей, а дистанционное обучение усугубляет это и снижает уровень знаний. Дети сегодня не стесняясь пишут онлайн репетиторам пройти за них за деньги различные тесты. Сегодня мы просим поддержать законопроект КПРФ и не допустить дистанционного обучения».

«Дистанционное обучение идет уже почти год, качество образования сильно ухудшилось, - сказал корреспонденту «Кавказского узла» участник пикета студент техникума Никита Карин. – Если до этого студенты работали над курсовыми проектами или просто работали с конспектами, то сейчас этого практически нет. Дома не у всех есть возможность выходить в скайп. Мы сейчас учимся дистанционно. Дома или нет условий для дистанционки, или проблемы с интернетом. Многие у нас живут за городом, там проблемы с интернетом, а у многих и компьютеров нет. Те, кто учится платно, возмущаются, что платят практически ни за что».

За пикетчиками наблюдали сотрудники полиции, которые сфотографировали плакаты.

Прохожие поддержали пикетчиков

Пикет проходил в малолюдном месте, мимо проходили редкие прохожие.

Пенсионерка Нина Константиновна назвала поднятую пикетчиками проблему актуальной. «Надо чтобы дети ходили в школу, мы сейчас молимся, чтобы не вводили обучение через компьютер, - сказала она корреспонденту «Кавказского узла». – Весной внуки занимались через компьютер. Был кошмар. Компьютер один, а их двое в разных классах. А младший вообще не мог один учиться, ничего не понимал, а родители на работе были».

Гулявшая на площади с ребенком женщина, представившаяся Анной, сказала, что поддерживает пикетчиков. «Тема крайне актуальна, нам в следующем году в школу, и я не знаю как все будет, - сказала она корреспонденту «Кавказского узла». – Я очень беспокоюсь за образование дочери, очень хочется, чтобы дети учились в коллективе, не были социопатами, и чтобы образование было полноценным. Ведь в школе дети получают не только знания, но и опыт общения, а он бесценен, его не получишь, сидя дома».

Проходивший мимо мужчина средних лет, представившийся Дмитрием Михайловичем, сказал корреспонденту «Кавказского узла», что считает тему пикета важной. «Я не слышал, что собираются такой закон вводить, - сказал он.- Конечно, учиться нужно полноценно, дистанционка обесценивает образование. Но только вот что толку стоять здесь с плакатами, все равно их никто не слышит и не видит».

Госдума отправила на доработку закон о дистанционном образовании

Государственная дума сегодня единогласно приняла решение снять с обсуждения законопроект об определении порядка дистанционного обучения. «К нам поступает огромное количество обращений по этому законопроекту с просьбой его дополнительно обсудить, не рассматривать в спешном порядке», - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он предложил снять с повестки пленарного заседания законопроект «для дополнительного рассмотрения в рамках комитета, проведения консультаций и диалога со всеми фракциями». «Также было бы правильно обсудить это и с родительским сообществом, и с учительским сообществом», — отметил Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы.

Отправить проект на доработку предложили депутаты от фракции КПРФ, пишет РБК.

Противниками дистанционного образования являются и представители «Справедливой России». По мнению лидера партии Сергея Миронова, «используя реальный повод – пандемию – хотят принести очередную жертву и сделать нормой дистанционное образование». Миронов призвал экспертов и представителей родительских общественных организаций объединить усилия и не допустить, чтобы дистант стал нормой в отечественном образовании вне пандемии, говорится в сообщении от 19 ноября на сайте «Справедливой России».

Законопроект, которым вносятся изменения в закон "Об образовании в Российской Федерации", был внесен в Госдуму весной, его авторами выступили сенаторы Ильяс Умаханов, Лилия Гумерова, Дмитрий Василенко и Григорий Карасин. Комиссия кабмина по законопроектной деятельности поддержала проект. Изменения вносятся в части определения полномочий по установлению порядка применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ. Согласно проекту закона, определять порядок применения дистанционного обучения будут Минпросвещения и Минобрнауки, пишет РИА Новости.

Ранее глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов заявил, что Госдума "не собирается фиксировать дистанционное образование как стандарт", это "вынужденная временная мера", отмечает агентство.

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