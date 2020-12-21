Пашинян пообещал сельчанам в Сюникской области безопасность проезда к Капану

21 декабря 2020, 11:35

Дорога из Гориса в Капан останется под охраной армянских и российских пограничников, заверил жителей села Сарнакунк премьер-министр Армении, прилетевший в Сюникскую область на фоне акции протеста противников демаркации границы.

Как писал "Кавказский узел", сегодня жители Сюникской области заблокировали дорогу, чтобы помешать приезду премьер-министра Никола Пашиняна. Акция протеста привела к стычкам протестующих с силовиками. Сам Пашинян, уже выехавший в область, озвучил готовность к диалогу с местными жителями.

Ранее, 18 декабря, жители Сюникской области уже перекрывали дорогу Горис – Капан, требуя отменить решение Минобороны о передаче высот у Капана азербайджанской стороне. Однако армянские военные в тот же день покинули стратегические высоты, и на этих позициях разместились азербайджанские военные. Местные жители разблокировали дорогу, но пригрозили новыми акциями протеста.

Никол Пашинян, прибывший в Сюникскую область на вертолете в сопровождении министра территориального управления и инфраструктур Сурена Папикяна, встретился с жителями села Сарнакунк.

Он пояснил, что дорога Горис - Капан проходит "через советские границы Армении и Азербайджана". "Сейчас там дислоцированы наши погранвойска, безопасность и функционирование дороги также будут обеспечивать российские пограничники", - сказал на встрече с жителями села премьер-министр.

По его словам, это делается для того, чтобы "предотвратить возобновление конфликта". Пашинян пообещал "урегулировать вопрос", добавив, что демаркация проводится не только на основе данных GPS, сообщает "Sputnik Армения".

Участие в акции протеста приняли и активисты из Еревана, в частности, представитель партии "Адеквад", а также бывший руководитель госуправления нацбезопасности и бывший спецпредставитель президента Армении по карабахскому вопросу Давид Шахназарян, информирует издание.

Пашинян заявил, что запланировал также посещение Гориса, Капана, Сисиан и Мегри. В преддверии его визита и анонсированной акции протеста к въезду в Сюникскую область были направлены около 2000 полицейских, сообщает сегодня News.am.

СК Армении отказался сообщить подробности дела мэра Гориса

В отношении задержанного мэра Гориса Аруша Арушаняна начато несколько уголовных производств, которые должны быть объединены в одно уголовное дело, сообщил сотрудник пресс-службы Следственного комитета Армении. При этом он подчеркнул, что подробности раскрыть пока не может, пишет издание.

Мэра Гориса, который призвал горожан принять участие в этой акции, сегодня задержали и доставили в Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело, сообщила полиция Армении, не уточнив, что именно инкриминируют Арушаняну.

Адвокат Арушаняна рассказал, что также пока не знает, по какому уголовному делу задержан его подзащитный, информирует "Новости-Армения".

Отметим, что протесты жителей Сюникской области начались 17 декабря, когда Минобороны Армении решило освободить высоты у города Капан. Мэр Капана Геворг Парсян пояснил тогда, что в этом случае азербайджанские военные окажутся всего в километре от города, а на территорию Азербайджана попадет дорога, ведущая от Капана к четырем селам. Армянские военные покинули высоты у города Капан, поскольку была вероятность возобновления боевых действий, объяснил 19 декабря Никол Пашинян.

Глава Минобороны Армении Вагаршак Арутюнян ранее заверил, что участок дороги между Горисом и Давид Беком, а также между Капаном и селом Чакатен будут контролировать российские пограничники, а их азербайджанские и армянские коллеги отойдут от этих участков дороги "на расстояние визуального контроля". По словам министра, для решения вопроса о том, где конкретно будут располагаться посты, будет создана совместная армяно-российско-азербайджанская комиссия.

Какие территории Нагорного Карабаха перешли после осенней войны под контроль Азербайджана, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

С подробностями обострения карабахского конфликта можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?", а также в хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".