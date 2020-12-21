Более 300 карабахских беженцев вернулись домой

21 декабря 2020, 04:03

Российские миротворцы сопроводили автобусы с 316 жителям Нагорного Карабаха, которые пожелали вернуться домой из Армении. Российские пограничники берут под контроль участки дорог между Горисом и Давид Беком, а также Капаном и Чакатеном, которые после передачи части территории Нагорного Карабаха оказались на границе Азербайджана и Армении.

Как сообщал "Кавказский узел", 19 декабря российские миротворцы сопроводили из Еревана в Степанакерт автобусы с 306 беженцами. Всего, по данным Минобороны России, в Нагорный Карабах вернулись более 42 тысяч человек. Российские военные врачи проконсультировали 724 местных жителей, в частности, медпомощь оказана 23 жителям села Ашан.

Минобороны России учло не всех вернувшихся беженцев. Около 30 тысяч из них выехали из Армении без сопровождения российских миротворцев, указал 30 ноября министр территориального управления и развития Нагорного Карабаха Жирайр Мирзоян.

Еще одну группу беженцев, вернувшихся из Армении в Нагорный Карабах, сопроводили 20 декабря российские миротворцы, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства обороны Российской Федерации.

По данным ведомства, автобусы с 316 жителями Нагорного Карабаха сопровождали патрули миротворцев и военной полиции. Всего в места постоянного проживания вернулись более 42 тысяч беженцев.

Российские пограничники будут контролировать участок дороги между Горисом и Давид Беком, а также между Капаном и селом Чакатен, сообщил министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян. Он назвал данный участок проблемным, информирует "Спутник-Армения".

Азербайджанские и армянские пограничники при этом отойдут от указанного участка на расстояние визуального контроля. По словам Арутюняна, этот участок дороги вызывает беспокойство жителей Сюникской области Армении. "Естественно, что здесь возникает беспокойство. Но я хочу сказать, все то, что делается сейчас, и договоренности с Россией и Азербайджаном позволяют говорить, что безопасность обеспечена", - отметил Арутюнян.

Российские КПП будут установлены в районе Гориса и Давид Бека, а также на отрезке Капан - Чакатен. Для решения вопроса, где конкретно будут располагаться посты, будет создана совместная армяно-российско-азербайджанская комиссия.

По данным сервиса "Яндекс. Карты", участок дороги между Горисом и Давид Беком, расположенными в Сюникской области Армении, проходит частично через территорию Кубатлинского района, который был передан Азербайджану после осенней войны, а также непосредственно по границе между Арменией и Азербайджаном, дорога между Капаном и Чакатеном также проходит по границе.