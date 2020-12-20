Пользователи соцсети потребовали улучшить освещение трассы после ДТП в Махачкале

20 декабря 2020, 15:29

На шоссе Дружбы народов в Махачкале плохое освещение, заявил в свое оправдание водитель после ДТП со сбитым пешеходом. Читатели Instagram-паблика МВД Дагестана раскритиковали чиновников за недостаток фонарей на дороге.

Полицейские задержали водителя после того, как вечером 17 декабря на шоссе Дружбы народов был сбит пешеход. Пострадавший, 33-летний житель поселка Ленинкент, был госпитализирован.

Задержанный, 38-летний житель Буйнакского района, заявил, что "не осознал" случившегося и скрылся с места ДТП, потому что "был в шоке". "Сбил человека. Там было, во-первых, темно - не было освещения. Человек шел по проезжей части, я его не заметил <...>. В содеянном я раскаиваюсь и приношу свои извинения человеку", - говорит мужчина на видео, опубликованном минувшей ночью на странице МВД Дагестана в Instagram.

К 15.29 мск 20 декабря эта публикация собрала 79,1 тысячи просмотров и 272 комментария. Авторы комментариев подтвердили, что на том участке, где был сбит пешеход, плохое освещение. "Каждый день проезжаю там - в самом деле, там <плохая> видимость!" - заявил shamilkadilaev. "Да, действительно, нет освещения, асфальт мокрый, но, однако, не оправдываю поступок водителя", - написал abdurahmanov_1954.

Пользователи соцсети призвали чиновников исправить проблему. "Делайте освещение там", - потребовал magomedaliev777m. "Сделайте освещение и пешеходные мосты. Там ехать не возможно - темно", - заявил maestro_jizni. "У людей главный вопрос: освещение когда будет?" - указал murad.gadzhiev1988.

Комментаторы раскритиковали местные власти. "В первую очередь вина лежит [на тех,] кто отвечает за освещение города. На некоторых улицах вообще нет освещения, как будто там никто не живет", - возмутился strannik_ashab. Он оговорился, что "поступок [водителя] никак не оправдан". "Очень темно! Постоянно на этом месте аварии - сколько еще людей должно пострадать, прежде чем установят освещение?" - написала zarema_sun. "По пять лет дороги ремонтируют, нет освещения - везде перекопано, и потом удивляются, что так случается", - высказался shamii004.

Даже после ремонта дороги ситуация с освещением не улучшилась, указала albina.8805. "Освещения нет, и не сделали. Пока делали дорогу, мы, жители Ленинкента, надеялись, что сейчас хоть сделают освещение, но увы", - написала она. "На самом деле - сделали трассу, и освещения нет никакого. Почему фонари не поставят?" - возмутилась hidjama_fatima__.

Пользователь _d_a_g_g_e_r__ отметил, что на дороге нет и разметки. "В эту погоду очень трудно разглядеть человека, который переходит дорогу. Тем более там, где нет разметки и освещения", - написал он.

Другие читатели паблика МВД Дагестана раскритиковали местных пешеходов. "Да наши люди как бараны! Как по тротуару, так же по проезжей части хотят [ходить]. Я сам двоих сбил, уже терпения не хватает", - заявил _7_7_7_muhammad_7_7_7. "Ходят ночью все в черном, без светоотражающих повязок", - высказался goncharenko8178. "О чем думает пешеход, когда идет в темном месте по краю проезжей части?" - задался вопросом m__r_a_s_u_l_.

Потерпевший стоял на месте, ответил на это пользователь _the_hope_05_, пояснив, что на шоссе Дружбы народов был сбит его сын. "Если вам интересно, то я скажу: мой сын стоял на мойке и ждал такси, он никуда не шел, еще он светил телефоном, чтобы машина его заметила", - написал пользователь. Это подтвердил и сам потерпевший. "Я не ходил по дороге, я стоял на обочине - меня просто снесли", - заявил marioleto_.