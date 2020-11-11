Дагестанский полицейский задержан после ДТП с гибелью ребенка

11 ноября 2020, 20:51

Инспектор ДПС ГИБДД по Дагестану на автомобиле сбил женщину с двумя детьми в Докузпаринском районе, один ребенок погиб, сообщили следователи.

По версии следствия, ДТП произошло вечером 10 ноября на федеральной автодороге "Кавказ" около села Авадан. Инспектор ДПС, управляя легковым автомобилем, сбил женщину с двумя ее детьми, сообщило следственное управление Следственного комитета по Дагестану.

"В результате дорожно-транспортного происшествия 3-летний мальчик скончался на месте, 30-летняя женщина и ее 4-летняя дочка с различными телесными повреждениями доставлены в больницу", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), сказано в сообщении.

"Кавказский узел" ранее писал о гибели жительницы Кабардино-Балкарии в ДТП с патрульным автомобилем. Автомобиль ГИБДД сбил ее, когда она, по данным следствия, перебегала дорогу в неположенном месте.