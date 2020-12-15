Пять полицейских на Кубани заподозрены в получении взяток от водителей

15 декабря 2020, 14:06

Пять сотрудников ДПС из Горячего Ключа с помощью четырех сообщников получили от нарушителей правил дорожного движения более миллиона рублей за отказы от административного преследования, предположили следователи. Подозреваемые полицейские отстранены от работы, сообщило УМВД по Краснодарскому краю.

По версии следствия, в 2018 году сотрудники ГИБДД объединились для получения взяток от водителей за отказы от административного преследования, а в качестве посредников привлекли четырех местных жителей в возрасте от 33 до 41 года, сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Следователи считают, что посредники, находясь на автодороге к Черноморскому побережью, делали фотоснимки и видеозаписи нарушений правил дорожного движения и передавали данные сотрудникам полиции, которые останавливали водителей и предлагали им заплатить за отказ от привлечения к административной ответственности.

"Водители соглашались и перечисляли деньги на банковскую карту 39-летнего посредника, которые впоследствии были распределены между участниками. В результате в период с мая 2018 года по сентябрь 2020 года подозреваемые получили от водителей свыше одного миллиона рублей", - говорится в сообщении, размещенном сегодня на сайте управления.

Подозреваемыми по делу числятся пять сотрудников отдельного взвода ДПС ГИБДД ОМВД по Горячему Ключу, "иные должностные лица", а также четыре местных жителя. Они подозреваются в получении взяток в крупном размере, совершенных организованной группой (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и в посредничестве во взяточничестве (ч.4 ст.291.1 УК РФ).

"14 декабря 2020 года следователями совместно с оперативными сотрудниками ОРЧ (СБ) ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю в жилищах подозреваемых их родственников, а также иных должностных лиц проведено 17 обысков, в ходе которых изъята компьютерная техника, средства связи, записывающие устройства, а также интересующая следствие документация", - говорится в сообщении. Какие именно должностные лица подозреваются вместе с полицейскими и четырьмя местными жителями, ведомство не уточнило.

Часть 6 ст. 290 УК РФ предусматривает от восьми до 15 лет лишения свободы, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ – от семи до 12 лет лишения свободы.

Подозреваемые сотрудники полиции отстранены от выполнения служебных обязанностей, сообщил сотрудник пресс-службы краевого управления МВД. "В случае установления вины сотрудников, они будут уволены из ОВД по отрицательным основаниям и привлечены к ответственности в установленном законом порядке, а их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - приводит сегодня его слова "Интерфакс-Юг".