12 декабря 2020, 17:04
Четыре человека погибли при ДТП в Кабардино-Балкарии
Двое детей и двое взрослых погибли в результате автоаварии на трассе "Кавказ" в Кабардино-Балкарии.
ДТП произошло сегодня на 383-м км трассы в районе селения Этоко Зольского района. "Произошло столкновение автомашин ВАЗ-2107 и Toyota Land Cruiser 200", - сообщили в пресс-службе МВД по Кабардино-Балкарии.
В результате аварии 28-летняя пассажирка ВАЗ-2107 и двое маленьких детей умерли на месте происшествия, 35-летний водитель скончался в больнице. Угроз для жизни водителя иномарки нет, пишет со ссылкой на ведомство ТАСС.
"Кавказский узел" ранее писал о ДТП на 457-м км федеральной автодороги Р-217 в Кабардино-Балкарии 14 сентября. Тогда после столкновения маршрутной "Газели" и легковой машины были госпитализированы восемь человек.
"Минздрав назвал крайне тяжелым состояние двух детей после ДТП в Баксане", "Жительница Кабардино-Балкарии погибла в ДТП с патрульным автомобилем", "13 человек стали жертвами ДТП с маршруткой близ Баксана".
12 декабря 2020, 18:03
-
Места для тестирования на COVID-19 оборудованы на курортах Сочи
В связи с массовым прибытием туристов на горнолыжных курортах Красной Поляны усилены меры эпидемиологической безопасности и подготовлены места для оперативного тестирования, сообщили в администрации Сочи.
12 декабря 2020, 16:40
-
Политический кризис в Армении стал помехой для демаркации границ с Азербайджаном
Условий для начала переговоров об армяно-азербайджанской границе нет, поскольку Никол Пашинян может уступить власть реваншистам, заявил политолог Камран Гасанов. Границу с Азербайджаном не определила даже Грузия, а переговоры между Ереваном и Баку будут намного более проблематичными, указали армянские эксперты.
12 декабря 2020, 15:31
-
Режим повышенной готовности введен в Ростовской области из-за ледяного дождя
Власти Ростовской области ввели режим повышенной готовности из-за ледяного дождя, мобилизовав спасателей, технику и резервные источники электроснабжения. На трассе региона в условиях гололедицы произошло ДТП с девятью машинами.
12 декабря 2020, 14:47
-
Состояние раненых в Учкекене силовиков названо стабильным
Шесть силовиков, пострадавших при взрыве в селе Учкекен, находятся в стабильном состоянии, угрозы для их жизни нет, сообщили в Минздраве Карачаево-Черкесии.
12 декабря 2020, 14:15
-
Абхазия восполнила энергодефицит за счет России
Абхазия с 11 декабря начала получать переток из России на фоне растущего дефицита электроэнергии в связи с падением уровня воды в Джварском водохранилище Ингурской ГЭС. Временные ограничения в электроснабжении сохраняются для потребителей, подключенных к подстанциям, где проводятся аварийные работы, для остальных они отменены.
-
12 декабря 2020, 12:25
Ставрополье вернуло лидерство в СКФО по новым смертям от COVID-19
-
12 декабря 2020, 09:05
Политологи поспорили о последствиях бойкота оппозицией работы парламента Грузии
-
11 декабря 2020, 20:18
Пользователи соцсети раскритиковали государственные СМИ за молчание об акции в Цхинвале
-
11 декабря 2020, 15:44
Подрыв стал третьим вооруженным инцидентом в Карачаево-Черкесии за пять лет
-
11 декабря 2020, 11:561
Кадыров высмеял санкции США и Великобритании
-
11 декабря 2020, 06:13
Свидетель обвинения подтвердил участие Шевченко в собрании "Открытой России"*
-
12 декабря 2020, 14:47
Состояние раненых в Учкекене силовиков названо стабильным
-
11 декабря 2020, 23:52
Суд утвердил приговор за халатность ростовскому чиновнику
-
11 декабря 2020, 21:56
Занятия в школе на Ставрополье прекращены после разрушения крыши
-
11 декабря 2020, 21:18
Путин признал необходимость доработки дела об убийстве Немцова
-
11 декабря 2020, 17:32
Пострадавшие от отравления в астраханском бассейне дети выписаны из больницы
-
11 декабря 2020, 17:12
Силовики распространили кадры с места подрыва смертника в Учкекене
-
11 декабря 2020, 15:28
Атака смертника в Учкекене стала первой в СКФО за более чем два года
-
11 декабря 2020, 14:51
НАК подтвердил данные о шести пострадавших при атаке смертника в Учкекене
Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ
- Присоединиться к нашему Дзен каналу
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
12 декабря 2020, 12:25
Ставрополье вернуло лидерство в СКФО по новым смертям от COVID-19
-
11 декабря 2020, 23:111
Свидетели по делу Кочесоко забыли подробности его задержания
-
10 сентября 2020, 20:0723
Кадыров Рамзан Ахматович
-
10 декабря 2020, 19:45
Женский взгляд из Нальчика«Снежный человек» – сказка или быль? 11
-
08 декабря 2020, 10:30
Женский взгляд из НальчикаМенгир в Нижнем Чегеме и рассказы о НЛО 8
-
07 декабря 2020, 17:19
Женский взгляд из НальчикаЖители Нальчика жалуются на холод в квартирах 8
-
11 декабря 2020, 15:503
Террористические акты, совершенные террористами-смертниками на территории РФ
-
11 декабря 2020, 15:185
Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"
-
11 декабря 2020, 23:27Никак не можем выехать из РФ в Азербайджан
-
11 декабря 2020, 12:14В Новочеркесске избили 70-летнюю женщину
-
10 декабря 2020, 15:45Власти Краснодара не реагируют на проблему дольщиков ЖСК Эталон: дом должны были сдать 6 лет назад
-
08 декабря 2020, 20:45Адыгейский сыр занял второе место на конкурсе Вкусы России
-
08 декабря 2020, 13:28В сочинском санатории устроили могильник
-
07 ноября 2020, 18:02
Жертвами конфликта на Северном Кавказе в III квартале 2020 года стали 15 человек
-
03 ноября 2020, 23:32
В сентябре 2020 года не было зафиксировано жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе