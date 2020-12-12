12 декабря 2020, 17:04

Четыре человека погибли при ДТП в Кабардино-Балкарии

Двое детей и двое взрослых погибли в результате автоаварии на трассе "Кавказ" в Кабардино-Балкарии.

ДТП произошло сегодня на 383-м км трассы в районе селения Этоко Зольского района. "Произошло столкновение автомашин ВАЗ-2107 и Toyota Land Cruiser 200", - сообщили в пресс-службе МВД по Кабардино-Балкарии.

В результате аварии 28-летняя пассажирка ВАЗ-2107 и двое маленьких детей умерли на месте происшествия, 35-летний водитель скончался в больнице. Угроз для жизни водителя иномарки нет, пишет со ссылкой на ведомство ТАСС.

"Кавказский узел" ранее писал о ДТП на 457-м км федеральной автодороги Р-217 в Кабардино-Балкарии 14 сентября. Тогда после столкновения маршрутной "Газели" и легковой машины были госпитализированы восемь человек.

Примечание:

"Минздрав назвал крайне тяжелым состояние двух детей после ДТП в Баксане", "Жительница Кабардино-Балкарии погибла в ДТП с патрульным автомобилем", "13 человек стали жертвами ДТП с маршруткой близ Баксана".

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