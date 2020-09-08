13 человек стали жертвами ДТП с маршруткой близ Баксана

08 сентября 2020, 20:43

Маршрутное такси столкнулось с двумя легковыми машинами в Кабардино-Балкарии. Госпитализированы 15 человек, один из них находится в тяжелом состоянии.

По данным полиции, 23-летний водитель "Нивы" на трассе между Баксаном и Прохладным выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирской "Газелью". Маршрутка после удара столкнулась с еще одним легковым автомобилем.

Всего по предварительным данным, пострадали 12 человек. Водитель "Газели" находится в тяжелом состоянии, тогда как водитель врезавшейся в маршрутку "Нивы" практически не пострадал. Водитель "Нивы"пояснил, что не рассчитал дистанцию, когда совершал обгон, говорится в сегодняшней публикации на сайте МВД Кабардино-Балкарии.

Авария произошла в районе Баксана, со ссылкой на источник в экстренных службах республики передал ТАСС.

Всего в ДТП в Баксанском районе пострадали 13 человек, сообщила помощник главы Минздрава республики Лилия Шомахова. "Среди пострадавших девять женщин, трое мужчин и один ребенок. Мальчик трех лет госпитализирован в республиканскую детскую клиническую больницу в состоянии средней тяжести, его жизнь вне опасности. Также в реанимацию республиканской клинической больницы помещен один пострадавший, еще шестеро пострадавших госпитализированы в разные отделения в тяжелом состоянии с травмами различной степени тяжести", - процитировал Шомахову "Интерфакс".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 21 июля при ДТП с маршруткой в Кабардино-Балкарии пострадали восемь человек.