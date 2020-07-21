Восемь человек пострадали при ДТП с маршруткой в Кабардино-Балкарии

21 июля 2020, 20:48

Пострадавшие госпитализированы в больницу в Нальчике с травмами после столкновения пассажирского микроавтобуса с легковой машиной. Один из них находится в тяжелом состоянии, сообщил Минздрав Кабардино-Балкарии.

Авария произошла около 14.00 мск сегодня на федеральной трассе "Кавказ".

"53-летний житель села Нартан, управляя автомашиной «ГАЗ 322132»... по предварительным данным, не выполнил требования дорожной разметки и совершил столкновение с автомашиной Toyota Camry под управлением 53-летнего односельчанина, осуществлявшего маневр разворота", - сообщило сегодня МВД по Кабардино-Балкарии на своем сайте. По данным ведомства, маршрутное такси Нарткала - Нальчик ехало со стороны села Урвань в направлении Нальчика.

В результате аварии пострадали восемь человек, все они были доставлены в республиканскую больницу Нальчика. "У пострадавших сочетанные травмы. Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое, остальные семеро в состоянии средней тяжести", - цитирует помощника главы Минздрава Кабардино-Балкарии Лилию Шомахову "Интерфакс-Юг".

"Кавказский узел" также писал, что в феврале в результате автоаварии на трассе "Кавказ" в Кабардино-Балкарии один человек погиб и пять получили травмы.