22 февраля 2020, 17:18

Шесть человек стали жертвами ДТП в Кабардино-Балкарии

Один человек погиб и пять пострадали в результате автоаварии на трассе "Кавказ" в Кабардино-Балкарии.

ДТП произошло сегодня утром на 437 километре федеральной дороги. Водитель автомобиля "Лада Калина" при обгоне столкнулся с "Тойотой" и "Киа", после чего съехал с проезжей части и врезался в дерево, сообщило МВД по Кабардино-Балкарии.

"Пассажир автомашины "Лада Калина", житель с. Черная речка получил травмы, несовместимые с жизнью. В лечебное учреждение с различными телесными повреждениями госпитализированы пять человек, находившиеся в этой же машине", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что 2 февраля один человек погиб и 12 получили травмы при столкновении легкового автомобиля с пассажирской "Газелью" в Кабардино-Балкарии.

Примечание:

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