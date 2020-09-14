Восемь человек пострадали при ДТП с маршруткой в Кабардино-Балкарии

14 сентября 2020, 16:25

Маршрутная "Газель" и легковая машина столкнулись на федеральной трассе в Кабардино-Балкарии, восемь человек госпитализирвоаны.

Авария произошла сегодня утром. Среди восьми госпитализированных нет детей, никто не погиб, отчиталось на своем сайте МЧС Кабардино-Балкарии.

Маршрутка и легковушка столкнулись на на 457-м км федеральной автодороги Р-217, со ссылкой на МЧС передал "Интерфакс".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 8 сентября маршрутное такси столкнулось с двумя легковыми машинами в Кабардино-Балкарии. Пострадали 13 человек, восемь из них были госпитализированы. 21 июля при ДТП с маршруткой в Кабардино-Балкарии пострадали восемь человек.