14 сентября 2020, 16:25
Восемь человек пострадали при ДТП с маршруткой в Кабардино-Балкарии
Маршрутная "Газель" и легковая машина столкнулись на федеральной трассе в Кабардино-Балкарии, восемь человек госпитализирвоаны.
Авария произошла сегодня утром. Среди восьми госпитализированных нет детей, никто не погиб, отчиталось на своем сайте МЧС Кабардино-Балкарии.
Маршрутка и легковушка столкнулись на на 457-м км федеральной автодороги Р-217, со ссылкой на МЧС передал "Интерфакс".
Ранее "Кавказский узел" писал, что 8 сентября маршрутное такси столкнулось с двумя легковыми машинами в Кабардино-Балкарии. Пострадали 13 человек, восемь из них были госпитализированы. 21 июля при ДТП с маршруткой в Кабардино-Балкарии пострадали восемь человек.
"Восемь человек пострадали при ДТП с маршруткой в Кабардино-Балкарии", "Шесть человек стали жертвами ДТП в Кабардино-Балкарии", "Жители части Северного Кавказа остаются без энергоснабжения после урагана".
14 сентября 2020, 15:49
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Кондратьев выиграл выборы на фоне консолидации протестных групп на Кубани
Вениамина Кондратьева поддержали жители приморских городов, благодарные за снятие карантина, и сельчане, которые опасаются изменений во власти, считает политолог Геннадий Подлесный. Политолог Алексей Кольба связал победу действующего губернатора с высокой степенью контроля над избирательной системой. Разброс результатов на отдельных избирательных участках заставляет сомневаться в официальных итогах выборов, заявил журналист Вячеслав Потапов.
14 сентября 2020, 14:49
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Грузинские врачи связали вспышку COVID-19 в Аджарии с внутренним туризмом
За сутки в Грузии зафиксированы 165 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе 109 в Аджарии. Глава Национального центра по контролю за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе назвал ухудшение эпидемиологичесикой ситуации ожидаемым в связи с активным туризмом.
14 сентября 2020, 13:52
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Избирком насчитал 140 нарушений на выборах в Ростовской области
Члены избиркома рассмотрели более 130 из 140 сообщений о нарушениях на выборах в Ростовской области, из них подтвердилось лишь одно, сообщил глава облизбиркома. По его словам, предварительно результаты выборов можно считать легитимными.
14 сентября 2020, 13:17
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К российским учениям "Кавказ-2020" присоединятся около тысячи военнослужащих из шести стран, в том числе из Армении и Белоруссии. Минобороны России указало на оборонительный характер учений.
14 сентября 2020, 12:22
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ЛДПР опередила "Единую Россию" на выборах в горсобрание Южно-Сухокумска
В Южно-Сухокумске за кандидатов в депутаты от ЛДПР проголосовали 48,28% избирателей, а за "Единую Россию" - 19,27%. На выборах в Буйнакске, Дагогнях и Каспийске партия власти получила большинство голосов.
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14 сентября 2020, 14:491
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14 сентября 2020, 13:52
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