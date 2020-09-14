14 сентября 2020, 16:25

Восемь человек пострадали при ДТП с маршруткой в Кабардино-Балкарии

Маршрутная "Газель" и легковая машина столкнулись на федеральной трассе в Кабардино-Балкарии, восемь человек госпитализирвоаны.

Авария произошла сегодня утром. Среди восьми госпитализированных нет детей, никто не погиб, отчиталось на своем сайте МЧС Кабардино-Балкарии.

Маршрутка и легковушка столкнулись на на 457-м км федеральной автодороги Р-217, со ссылкой на МЧС передал "Интерфакс".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 8 сентября маршрутное такси столкнулось с двумя легковыми машинами в Кабардино-Балкарии. Пострадали 13 человек, восемь из них были госпитализированы. 21 июля при ДТП с маршруткой в Кабардино-Балкарии пострадали восемь человек.

Примечание:

"Восемь человек пострадали при ДТП с маршруткой в Кабардино-Балкарии", "Шесть человек стали жертвами ДТП в Кабардино-Балкарии", "Жители части Северного Кавказа остаются без энергоснабжения после урагана".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

14 сентября 2020, 15:49

  • Кондратьев выиграл выборы на фоне консолидации протестных групп на Кубани

    Вениамина Кондратьева поддержали жители приморских городов, благодарные за снятие карантина, и сельчане, которые опасаются изменений во власти, считает политолог Геннадий Подлесный. Политолог Алексей Кольба связал победу действующего губернатора с высокой степенью контроля над избирательной системой. Разброс результатов на отдельных избирательных участках заставляет сомневаться в официальных итогах выборов, заявил журналист Вячеслав Потапов.

14 сентября 2020, 14:49

14 сентября 2020, 13:52

14 сентября 2020, 13:17

14 сентября 2020, 12:22

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи