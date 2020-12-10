Аварийный график электроснабжения введен в Сухуме после пожара на подстанции

10 декабря 2020, 10:23

Абоненты поврежденной пожаром подстанции "Сухум-1" снабжаются электричеством по схеме "два часа подачи через два часа отключения" из-за неполного введения подстанции в строй, сообщило РУП "Черноморэнерго". Пользователи Facebook пожаловались на нарушение графика электроснабжения.

Как писал "Кавказский узел", 5 декабря в Сухуме произошел пожар на подстанции "Сухум-1", после чего большая часть столицы региона осталась без электричества. Восстановительные работы могут занять две недели, на это время энергоснабжение будет организовано по временной аварийной схеме, сообщило в тот же день РУП "Черноморэнерго". Энергетики после пожара начали экстренную реконструкцию подстанции, а местные жители пожаловались, что остались без отопления, а заготовленные ими в холодильниках продукты испортились.

Энергетики ввели аварийное электроснабжение для потребителей подстанций "Сухум-1" и "Сухум-2". Электричество будет подаваться по графику два часа подачи, через два часа отключений. Это вызвано тем, что подстанция "Сухум-1" введена наполовину, остальная мощность распределена на подстанцию "Сухум-2", сообщило 9 декабря на своей странице в Facebook РУП "Черноморэнерго".

За счет введения ограничений общее число часов подачи электричества составит 12 часов в сутки, пояснил сотрудник предприятия. "Так будет продолжаться до тех пор, пока мы не вернем все трансформаторы подстанции "Сухум-1" в строй. Уже ввели в строй ровно половину, сейчас работаем над тем, чтобы ввести оставшуюся половину. Тогда мы снимем нагрузку с "Сухум-2" и вернемся к графику отключений по два часа в день", – привел 9 декабря "Sputnik-Абхазия" его слова.

Пользователи соцсети возмутились отключением электричества в холодное время года

Запись об ограничении подачи электричества жителям Сухума была опубликовано на странице РУП "Черноморэнерго" в Facebook 9 декабря. К 09.45 мск 10 декабря публикация набрала 15 отметок "нравится" и 68 комментариев. Большинство авторов потребовали наладить подачу электричества. "Ну и где ваши каждые два часа свет отключают на два часа? Сегодня в 12 выключили, в 14.15 дали, в 14.45 уже выключили и дали только около 19 часов", – написал 9 декабря пользователь с ником Денис Денис.

"Может я что то не понимаю, но как можно на 12 часов отключать свет в такие холода? Неужели нельзя попросить переток у старшего брата", – задалась вопросом Марина Абжарба.

"А для простых смертных можно по улицам расписать кто на подстанции №1, а кто на подстанции №2? Живу на Аргун и не понимаю, такое ощущение что мы к подстанции №3 подключены. То нас вообще не отключали, за что большое человеческое спасибо, то теперь отключают вообще не пойми как", – возмутилась Ольга Сигутина.

Другая часть комментаторов упрекнула в аварии на подстанции чиновников. "Вот и аукнулось безалаберное отношение чиновников, но почему-то страдаем опять мы", – отметила Минира Узун Сабуа.

В конце ноября жители Абхазии пожаловались на проблемы из-за отключений электроэнергии. Тогда в "Черноморэнерго" заявили, что в условиях повышенного потребления электроэнергии в Абхазии невозможно обеспечить население необходимым количеством электричества. Причем энергетики связали тогда нехватку электроэнергии с массовой установкой оборудования для майнинга. По их данным, сотрудники компании и милиция ежедневно выявляют новые нелегальные подключения оборудования для майнинга криптовалют в домах, гаражах, подвалах и сараях. С наступлением холодов нагрузка на сети начнет существенно расти, прогнозировали энергетики.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Сухуме ясная погода, температура воздуха составит +12, скорость ветра до 2 метров в секунду. В ночь на 11 декабря температура составит +7, скорость ветра останется прежней, ожидается слабый дождь. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.