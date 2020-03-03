03 марта 2020, 15:00

Жалобы на аварийное состояние бывшего санатория "Сакартвело" подавались в мэрию Цхалтубо до обрушения здания, но никаких мер принято не было, указали проживающие там вынужденные переселенцы из Абхазии. В регионе сложно найти работу, многим нечем платить даже за электричество и отопление, пожаловались переселенцы.

Как писал "Кавказский узел", 1 марта в грузинском городе Цхалтубо обрушилась часть здания бывшего санатория "Сакартвело", в котором живут 140 семей вынужденных переселенцев из Абхазии. Люди не пострадали только по счастливой случайности, заявили жильцы.

В санаториях Цхалтубо живут около 1500 семей

По словам вынужденной переселенки из Абхазии Анны Гогелии, в санатории, где произошло разрушение, проживают 100 семей - это около 400 человек. Она указала корреспонденту "Кавказского узла", что в Цхалтубо есть и другие санатории - "Аиа", "Геология", "Мегоброба", "Колхи", "Интурист", - в которых в общей сложности проживают около 1500 семей из Абхазии.

Она пожаловалась на бездействие властей. "Мы еще до обвала несколько раз ходили в мэрию и предупреждали, что здание в аварийном состоянии. Приходили комиссии из мэрии, смотрели на состояние стен, перекрытий, составляли какие-то акты. Но за все это время ничего не было сделано", - констатировала Гогелия в разговоре с корреспондентом "Кавказского узла".

Еще одна жительница санатория "Сакартвело", Ия Русишвили, рассказала, что ее семья нашла приют в этом здании сразу после выезда из Абхазии. "Это было старое здание. Но еще в более-менее пригодном состоянии. За 27 лет оно обветшало, требует ремонта. А у нас нет возможности отремонтировать его", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Вынужденные переселенцы страдают от безденежья

Переселенцы, проживающие в санаториях Цхалтубо, считаются властями устроенными – ведь им предоставлено жилье, но они не имеет прав собственности, не могут продать это жилье, отметил руководитель Абхазской (беженской) ячейки партии "Единое национальное движение" Бесо Шенгелия.

Он подтвердил, что переселенцы не могут отремонтировать жилье за свой счет, поскольку их доходы непостоянны и слишком низки. "Большинство работает или в Кутаиси, до которого 15 км, или в Самтредиа – в 50 км. Главным образом, беженцы заняты или в бюджетных организациях – органах власти, поликлиниках, школах, – или в торговле и на стройках. Вся эта работа сезонная, непостоянная, и люди даже хлеб покупают с трудом", - сообщил Бесо Шенгелия корреспонденту "Кавказского узла".

Устроиться на работу удается в основном лишь мужчинам, способным работать на стройках, указала переселенка Нуну Русишвили. "Повсюду хотят нанять молодых специалистов. А мы, люди среднего и старшего возраста, оказываемся невостребованными", - сообщила она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, большая часть беженцев нанимается на сельхозработы к местным фермерам – собирают зелень по 20 лари (около 7 долларов) в день. Сама Нуну Русишвили является инвалидом второй группы, и получает 140 лари (45 долларов) в качестве социального пособия и 45 лари (17 долларов) как переселенка из Абхазии. Жить на эти деньги трудно, констатировала Русишвили.

Анна Гогелия работает бухгалтером в поликлинике. "Зарплата там небольшая, да и то ее задерживают – в феврале выплатили только за октябрь 2019 года. И пять месяцев задолженности осталось", - сообщила она.

Газ к зданиям санаториев не подведен – люди отапливают помещения дровами. Машина дров, которой хватит на зиму, стоит 700 лари (230 долларов). Горячую воду греют прибором, который в Грузии называется "отмор" - это полимерная камера объемом в пол-литра с кипятильником внутри. "Я плачу за электроэнергию 80-90 лари в месяц. Плюс за дрова 70 лари за один-два месяца", - рассказала Анна Гогелия.

Она добавила, что деньги на электричество есть не у всех, и некоторые жильцы общежитий вынуждены использовать свечи. 8 января две переселенки из Абхазии погибли при пожаре в санатории "Аия" - они оставили на ночь свечу, рассказала Гогелия. В конце февраля, по ее словам, в пансионате "Геология" умер переселенец Чихладзе – он замерз без дров.

Власти не выполняют обещание о строительстве новых домов

Еще в октябре 2019 года жильцы санатория "Аиа", где проживает 50 семей, провели акцию протеста с требованием улучшить их жилищные условия. Прибывший туда заместитель руководителя Имеретинского регионального центра социальных служб Георгий Сантеладзе пообещал, что уже к концу 2020 года в Цхалтубо для них будут построены два девятиэтажных дома. "Что касается недовольства жителей санатория «Аиа», я бы сказал, что это проблема не только тех, кто живет в этом санатории, но и для всех, кто живет в санаториях в районе Цхалтубо", - процитировало Сантеладзе 10 октября 2019 года грузинское издание "Квира".

Переселенцы сообщили, что с октября 2019 года им не делали никаких конкретных предложений относительно жилья. "Уже 27 лет слышим одни и те же общие обещания, но ничего не меняется", - констатировала Нуну Русишвили.

По словам Бесо Шенгелии, дома до сих пор не начали строить. "Эти обещания были сделаны в связи с тем, что Иванишвили обещал восстановить курорт Цхалтубо. Поэтому появилась необходимость выселить куда-то беженцев", - заявил Шенгелия корреспонденту "Кавказского узла".

Осенью 2019 года Бидзина Иванишвили выступил с официальным заявлением, что намерен восстановить 22 санатория и 9 бальнеологических бань в Цхалтубо. "Поскольку в настоящее время у государства нет ресурсов, чтобы инвестировать несколько сотен миллионов долларов в полномасштабную реабилитацию Цхалтубо, а без единого стратегического плана развития бизнес тоже проявляет инертность, я принял решение лично возглавить проект возрождения Цхалтубо. Решил на собственные средства и в максимально сжатые сроки завершить не только полномасштабную реабилитацию полностью изношенной туристической и медицинской инфраструктуры, но и обеспечить ее развитие в соответствии с требованиями современных международных стандартов", – привело 29 октября 2019 года слова Бидзины Иванишвили "Эхо Кавказа".

С 2012 года, по данным правительства Грузии, постоянное жилье получили от властей более 16 тысяч семей вынужденных переселенцев. Всего в стране зарегистрировано более 267 тысяч вынужденных переселенцев из Абхазии и Южной Осетии. Это люди, которые покинули свои дома после грузино-абхазской войны 1992-1993 годов и конфликта с Южной Осетией в 2008 году.

Активные боевые действия продолжались в Абхазии с августа 1992 года до конца сентября 1993 года, погибли более 8000 человек, примерно 18 тысяч человек были ранены. Около 200 тысяч грузин - почти половина довоенного населения Абхазии - были вынуждены покинуть свои дома, говорится в материале "Кавказского узла" "Война в Абхазии (1992-1993): главные факты". Там также содержится подборка видеохроники боевых действий 1992-1993 годов.