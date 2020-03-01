Часть заселенного беженцами дома обрушилась в Грузии

01 марта 2020, 15:25

В грузинском городе Цхалтубо обрушилась часть здания бывшего санатория, в котором живут 140 семей беженцев из Абхазии. Люди не пострадали только по счастливой случайности, заявили жильцы.

Пустующая часть здания бывшего санатория "Сакартвело", заселенного беженцами из Абхазии, обрушилась в городе Цхалтубо (регион Имерети) минувшей ночью.

Люди в результате происшествия не пострадали, упавшие куски бетонных стен лишь разрушили припаркованный легковой автомобиль, сообщает сегодня "Новости-Грузия" со ссылкой на телеканал "Мтавари архи".

В здании проживает около 140 семей вынужденных переселенцев. Многие из них жалуются на опасные для жизни условия и просят власти Грузии обеспечить их жильем. "Мы не знаем, проживем ли еще один день. К счастью, этот случай произошел ночью. Днем здесь часто играют дети. Только из-за того, что это произошло ночью, все мы остались живы. У одной семьи здесь был гараж. Повреждена их машина, внутри у них также были какие-то предметы быта", - приводит издание слова местной жительницы Анны Гогелия.

В советское время в Цхалтубо было построено 19 санаториев и пансионатов. После распада СССР здания санаториев были выведены из эксплуатации, но многие из них заселили беженцы из Абхазии, пишет сегодня "Эхо Кавказа".