Состояние Афгана Садыгова еще сильнее ухудшилось на 34-й день голодовки

07 декабря 2020, 19:20

Журналист Афган Садыгов уже 34-й день продолжает голодовку в СИЗО, и врачи констатировали ухудшение его состояния, сообщил адвокат. Преследование Садыгова носит явно политический характер, указали его коллеги.

Как писал "Кавказский узел", 3 ноября Садыгов был приговорен к семи годам заключения. На следующий день журналист объявил голодовку, а 23 ноября отказался даже от воды, заявила его супруга. По словам адвоката, близкие не могут встретиться с Садыговым в СИЗО, потому что ослабевшему журналисту тяжело ходить. 5 декабря Бакинский апелляционный суд отказался перевести Садыгова под домашний арест, несмотря на его тяжелое состояние. Также суд постановил направить уголовное дело журналиста в Сумгаитский апелляционный суд.

По версии следствия, главный редактор новостного портала Azel.tv Афган Садыгов и руководитель сайта Xəbərfakt.az Сакит Мурадов 9 мая встретились с чиновниками администрации Сумгаита и потребовали 15 тысяч манатов (около 9 тысяч долларов) под угрозой публикации компрометирующих сведений. Садыгов и Мурадов были задержаны 13 мая при получении 10 тысяч манатов (около 6 тысяч долларов). Садыгов отказался давать показания следствию, а Мурадов полностью признал свою вину, заявила Генпрокуратура Азербайджана. Союз "За свободу политзаключенных Азербайджана" в июне признал Афгана Садыгова политзаключенным.

Адвокат журналиста Афгана Садыгова Эльчин Садыгов сообщил сегодня, что состояние здоровья его подзащитного ещё более ухудшилось. «Продолжается голодовка. Врачи семье ничего не говорят. Я поговорил с ними, и они сказали, что у него состояние не улучшилось. Стало хуже», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Эльчин Садыгов.

Он отметил, что лично видел Афгана Садыгова 4 декабря в СИЗО. «А семья давно уже не может встретиться, потому что Афган не может прийти на встречу. Он не может ходить», - пояснил адвокат.

По его словам, решение Бакинского апелляционного суда – это последняя инстанция для рассмотрения ходатайства об изменении меры пресечения журналисту. «Жалобу по домашнему аресту больше не можем подать. Это решение жалобе не подлежит. Окончательное решение», - отметил Эльчин Садыгов.

Он указал, что по судебной практике в Азербайджане, если хотят отпустить (на домашний арест, к примеру), то это делают быстро. «Я думаю, что когда они хотят отпустить человека, они все быстро сделают. А здесь, видно, они не хотят отпустить Афгана. Он очень критиковал главу республики и больших чиновников, поэтому, я думаю, его не отпустят», - высказал свое мнение адвокат.

Он пояснил, что это сомнение касается и апелляции по существу уже вынесенного приговора, которая будет слушаться в Сумгаите. «Когда будут рассматривать апелляцию, неизвестно. Но, скорее всего, после Нового года. Прокурор настаивал, чтобы апелляцию рассматривали в Сумгаите из-за того, что преступление, в котором обвиняют Афгана, произошло в Сумгаите. Поэтому Сумгаитский апелляционный суд должен рассматривать», - пояснил Эльчин Садыгов.

Суды в Азербайджане не являются независимыми, поэтому рассчитывать на то, что они примут какие-то независимые решения в ситуации с Афганом Садыговым, не стоит, считает директор агентства "Туран" Мехман Алиев.

«У нас, к сожалению, такой практики нет, у нас суды выполняют - особенно что касается журналистов, политических, общественных деятелей - указания властей. Все решения принимаются на политическом уровне, потом это переводится в суд, и суд на основании этого политического решения принимает судебное решение. Поэтому в данном случае дело Афгана Садыгова политическое, и я думаю, что было принято решение ничего не менять, и поэтому все осталось в таком виде, в каком есть. Он был обвинен в вымогательстве взятки, это официально обвинение, которое ему предъявили. Естественно, он не признает вину. Но доказательств как таковых серьезных нет. Я думаю, его преследование связано с его публикациями, резкой критикой властей, и все строится на этом», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Мехман Алиев.

Он сообщил, что всегда настаивал на особом порядке рассмотрения дел против политиков, общественников и журналистов. «Я вообще-то в прошлые годы всегда настаивал на том, что в случае ареста журналиста, общественного, политического деятеля власти должны в обязательном порядке предоставлять общественности серьезные аргументы. Даже если человек обвиняется в вымогательстве, это не является основанием для его ареста, я уже не буду говорить сейчас про судебное решение. Досудебный арест - это исключительная мера пресечения в данном случае. Насколько это было необходимым? У нас, даже если нужно - не нужно, обычно активистов таким образом арестовывают, нейтрализуют, изолируют от общества, это делается. В данном случае очень много неясного в судебном процессе и в таком вот вердикте суда», – пояснил Мехман Алиев.

Он указал, что ему понятны мотивы протеста Афгана Садыгова. «Его протест объясним, понятен. Но я не думаю, что власти пойдут на уступки в данном случае. Он один раз был арестован, был освобожден, насколько я знаю тогда на основании каких-то договорённостей, каких-то правил поведения на будущее. Но он вышел из заключения тогда, участвовал в нашем круглом столе, и начал оскорблять президента, других людей - делал это очень демонстративно, откровенно, публично. Я думаю, что все кроется вот в этом», - отметил Мехман Алиев.

Афган Садыгов в 2016 году был осужден на полтора года по обвинению в нападении на женщину в приемной чиновника. Журналист не признавал свою вину, родные называли его преследование расплатой за критику районных властей. Афгана Садыгова пытались подкупом и угрозами заставить прекратить критику власти на страницах сайта Azel.tv, заявляли родственники и адвокат.

По словам Алиева, журналистам, которые к нему обращались за помощью и поддержкой, он всегда напоминал про профессионально-этический кодекс журналиста, закон о СМИ. «И мы руководствуемся этим. Мы готовы защищать любого человека, который, скажем, подвергается преследованию, если в реальности нарушены его права в рамках вот этих документов - нормативных и законодательных актов, о которых я говорил. Были случаи, когда журналисты приходили, я просил статью, которую они написали, и там, предположим, клевета, необоснованные обвинения, тогда ему говоришь: «Парень, ты должен принести извинения или же дать опровержение». В таком случае мы не можем защищать, потому что мы защищаем неправду. Если ситуация другая, то мы готовы защищать и будем защищать», – подчеркнул Мехман Алиев.

Вместе с тем он отметил, что, если независимые журналисты стараются в целом придерживаться объективности и уходить от прямых нападок на личности, то в проправительственных СМИ порой иная ситуация. «Мы же видим, как самые про-правительственные СМИ клевещут, оскорбляют людей и так далее, и даже это делается на официальном уровне, исходит от руководителей государства чиновников, и никто за это ответственности не несет, то есть это игра в одни ворота фактически. Поэтому я не думаю, что Афган должен быть арестован, он может быть оштрафован за что-то, например, если это доказано, но семь лет - это слишком, это преследование политическое», - резюмировал Мехман Алиев.

Власти спровоцировали Афгана Садыгова на получение взятки, однако обвинять его по тяжкой статье оснований не было, заявила ранее и его коллега Хадиджа Исмайлова.

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещен материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".