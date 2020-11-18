Азербайджанские правозащитники сочли абсурдным приговор Асланову

18 ноября 2020, 00:30

Власти часто предъявляют журналистам разнообразные обвинения, в том числе и в шпионаже в пользу Ирана, однако подобные обвинения выглядят неправдоподобными, указал координатор Центра против репрессий и пыток Намизад Сафаров, комментируя приговор журналисту Поладу Асланову. Случай с Аслановым не повлияет на дипломатические отношения Баку и Тегерана, однако такие дела вызывают сомнения в их достоверности, указал политолог Зардушт Ализаде. Комитет защиты журналистов призвал освободить Асланова.

Как писал "Кавказский узел", Полад Асланов в июне 2019 года был арестован по подозрению в шпионаже. 24 декабря 2019 года журналисту было предъявлено обвинение в угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, 3 февраля состоялось первое заседание по его делу. Сам журналист связал преследование со своей работой. 22 октября прокурор запросил для него 17 лет лишения свободы. 16 ноября суд приговорил Асланова к 16 годам лишения свободы. Приговор журналисту Поладу Асланову несправедлив, незаконен и потому будет обжалован, заявили его супруга и адвокат. Правозащитники также усомнились в достоверности доказательств вины Асланова.

По данным Службы госбезопасности, Полад Асланов "проводил за пределами Азербайджана тайные встречи с сотрудниками иностранных спецслужб, подписывал чеки о получении денежных средств и на условиях регулярных денежных выплат был привлечен к тайному сотрудничеству". Супруга Полада Асланова связала задержание с профессиональной деятельностью Асланова. Она опровергла версию следствия о вербовке Асланова иранскими спецслужбами после поездки в Тегеран. Сам журналист отверг обвинение в госизмене, а его адвокат Эльчин Садыгов заявил о поступающих в свой адрес угрозах.

Отбывать наказание, согласно решению суда, Асланов будет в колонии строгого режима, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Эльчин Садыгов.

«До завершения рассмотрения апелляционной жалобы Полад Асланов будет содержаться, как и прежде, в СИЗО Пенитенциарной службы. Если апелляционной суд оставит в силе вердикт, то Асланова отправят в колонию строгого режима», - сказал Садыгов. Он пояснил, что колонии строгого режима расположены вокруг Баку.

Садыгов рассказал, что жалоба еще не подана. По его словам, приговор будет обжалован, как только он получит текст решения суда. "Это произойдет, видимо, на следующей неделе", - предположил адвокат.

«Мы будем настаивать на оправдательном вердикте. Вина Полада Асланова не доказана. Суд первой инстанции не провел объективного разбирательства, не удовлетворял многие ходатайства защиты, не допросил всех свидетелей», - подчеркнул он.

Если апелляционный суд оставит в силе приговор, то в срок наказания Асланову будет зачтено время, проведенное под стражей во время предварительного следствия, сказал Садыгов.

Адвокат также рассказал, что ему вновь позволили заниматься частной практикой. "Но думаю, что это временное явление, они вернутся к этому вопросу", - отметил Садыгов.

В сентябре Садыгову, специализирующемуся на правозащитной деятельности, было запрещено заниматься частной практикой. Коллегия адвокатов объявила ему выговор и обязала работать в составе адвокатского бюро. Садыгов назвал это решение репрессивной мерой и заявил об ограничении его прав.

Адвокат считает, что отстранение его от частной практики связано с участием в защите политзаключенных. "Меня хотят обязать работать в составе адвокатского бюро. В таком случае я смогу получать ордер только от руководителя бюро. А это означает, что вне рабочего времени я не смогу вступать в защиту. А у нас журналистов, политических, гражданских активистов как раз арестовывают в такое время. Когда я занимаюсь частной практикой, то сам выписываю себе ордер. По статье 5 закона об адвокатах и адвокатской деятельности адвокат может сам выбирать форму деятельности – частную практику или работу в составе бюро. Если я буду работать в составе бюро, то не смогу бесплатно защищать неимущих клиентов, тех же политических активистов, поскольку обязан будут вносить плату за каждое дело», - пояснил Садыгов.

Супруга журналиста Гюльмира Асланова сказала, что сейчас обновляется только один из сайтов, созданных ее мужем. Оба сайта – Xeberman.com и Press-az.com – создавались как издания общественно-политической направленности, отметила она.

"Сначала мы с Поладом и другими коллегами издавали сайт Xeberman.com. Но в однажды этот сайт был перехвачен хакерами, и мы потеряли контроль над ним. Тогда мы создали сайт Press-az.com. После восстановления контроля над сайтом Xeberman.com ресурсом Press-az.com стала управлять я. Контент у них был практически одинаковым. На обоих сайтах мы писали, как и все независимые издания, о проблемах в области прав человека, политзаключенных, судебных процессах по "Нардаранскому делу", коррупции среди чиновников», – рассказала Асланова корреспонденту «Кавказского узла».

25 января 2017 года лидер движения "Мусульманское единство" Талех Багирзаде и 17 его сторонников были осуждены на сроки от 10 до 20 лет по обвинению в организации беспорядков после операции силовиков в ноябре 2015 года, итогом которой стала смерть семи человек, в том числе двоих полицейских, говорится в справке "Кавказского узла" "Нардаран". Подсудимые жаловались на пытки и не признали вину. Азербайджанские правозащитники признали фигурантов "Нардаранского дела" политзаключенными.

Она рассказала, что штатных работников на сайте не было – помогали волонтеры, желающие заниматься журналистикой. «После ареста Полада я сама обновляла сайт Xeberman.com», - сказала Асланова.

Супруга осужденного сказала, то из-за финансовых проблем она не смогла оплатить продление пользование Press-az.com и админиcтрация домена выставила его на продажу.

Достоверность обвинений Асланову поставлена под сомнение

Власти предъявляют журналистам разнообразные обвинения – от хулиганства до госизмены, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" координатор Центра против репрессий и пыток Намизад Сафаров. В Азербайджане есть практика также выдвигать против журналистов, активистов, богословов обвинения в госизмене и, в частности, в шпионаже в пользу Ирана. Однако в деле Асланова нет прямой связи с другими подобными историями обвинений в шпионаже в пользу Ирана.

Видимо, это делается для убеждения общественности в правдоподобности обвинения, предположил Сафаров. «Насколько достоверны эти обвинения, говорить сложно, поскольку процессы проходят закрыто, а суды у нас не являются независимыми. При этом защита заявляет о нарушениях в делах. Был еще случай с известным журналистом Рауфом Миркадыровым. Его обвинили в шпионаже в пользу Армении. Никто этому, конечно, не поверил. В итоге его через два года отпустили, назначив условное наказание. ЕСПЧ признал неправомерность его преследования», - рассказал он.

Рауф Миркадыров обвинялся в шпионаже в пользу Армении. В декабре 2015 года суд признал его виновным в госизмене и приговорил к шести годам колонии строгого режима. В защиту журналиста выступали его коллеги и правозащитники. В марте 2016 года апелляционный суд освободил Миркадырова из-под стражи, заменив реальный срок заключения на условное наказание. Миркадыров заявил, что намерен добиваться полного оправдания.

Комитет защиты журналистов (КЗЖ) осудил вынесение в Азербайджане обвинительного приговора журналисту Асланову, передает агентство Turan. «Власти Азербайджана должны немедленно освободить Асланова и не оспаривать его апелляцию», - сказала координатор программы КЗЖ по Европе и Центральной Азии Гульноза Саид. В заявлении комитета указано, то журналист осужден по сфабрикованным обвинениям в государственной измене за передачу государственных секретов Ирану.

Ранее директор Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) Эмин Гусейнов заявил, что "дело Полада Асланова могло быть сфабрикованным". "В его истории много странного. Журналиста, признанного негодным к службе, вдруг в 29-летнем возрасте спешно призвали в армию после критических публикаций о спецслужбах. Суд был закрытым. При этом общественности никаких убедительных доказательств официальной версии не было предоставлено. Есть основания полагать, что Асланова преследуют за свободу выражения, и это дело используется для устрашения журналистов", - сказал он.

Политолог Зардушт Ализаде считает, что случай с Аслановым никак не повлияет на отношения Баку и Тегерана. «Азербайджан и Иран соблюдают дипломатические отношения, протокол, демонстрируют взаимное уважение территориальной целостности. Но, между странами есть и антагонистические противоречия. Иран – теократическое государство, Азербайджан – светское. Поэтому они всячески стараются не допустить распространения идеологического влияния друг на друга. Вместе с тем, стороны не вмешиваются в дела друг друга. Иран не станет выражать претензии Азербайджану по поводу осуждения граждан Азербайджана по обвинению в шпионаже в пользу Тегерана, если со стороны Азербайджана не будут претензии по дипломатическим каналам. С другой стороны, с учетом того, что суды, следственные органы часто ведут расследования с грубыми нарушениями закона [...] достоверность обвинений может вызывать сомнения. С другой стороны, по делам активистов, журналистов адвокаты и правозащитники приводят доводы в пользу обвиняемых», - сказал Ализаде.

Напомним, ранее Тегеран предложил посодействовать российским миротворцам в выполнении миссии по соблюдению мирного соглашения по Карабаху. Соблюдавший нейтралитет Иран хотел бы разместить в зоне конфликта своих миротворцев и не поддержит присутствия там военных из Турции, указали опрошенные "Кавказским узлом" российские аналитики. При всей сложности взаимоотношений с Баку Иран всегда выступал за территориальную целостность Азербайджана, отметил генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров. В Ереване безосновательно предполагали возможность поддержки Ираном позиции Армении по Карабаху, указал директор института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона Виктор Надеин-Раевский. "Азербайджану удалось улучшить отношения с Ираном. Поменьше стало выступлений по поводу "великого Азербайджана". Но главное, что решили практические вопросы, например, по поводу гидроузла, который сооружается на границе. Азербайджану удалось до конфликта сбалансировать отношения с Ираном, и это тоже сказалось", - заявил он.

Ранее Аятолла Али Хаменеи, который занимает высшую государственную должность Ирана – верховного руководителя, заявил, что эта страна признает право Азербайджана на "освобождение" своих территорий. При этом он указал на необходимость обеспечить безопасность населения Нагорного Карабаха. Азербайджан счел слова иранского лидера Али Хаменеи выражением поддержки. МИД Азербайджана неточно перевел слова Хаменеи, чтобы они звучали более комплиментарно, заявил армянский иранист Вардан Восканян.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".